F5「年輕版五月天」是他們！帕拉斯出演千萬MV 公開保密協定內幕

記者徐珮華／台北報導

「F4」言承旭、吳建豪、周渝民排除朱孝天，日前與五月天阿信、周杰倫組成「F5」，推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，MV迅速突破千萬點擊。當中藏有滿滿彩蛋，飾演五月天青春時期的演員也掀起極高討論度，是尚未正式出道的「帕拉斯PALLAS」樂團。

帕拉斯PALLAS演出F5〈恆星不忘Forever Forever〉MV。（圖／迷音樂提供）

帕拉斯PALLAS回憶這份重大邀約從一則陌生訊息開始，當時私訊寫著「想邀請你們拍攝五月天新歌MV，不知道是否有意願」。4個大男孩對看3秒，直到3度確認窗口資訊，並看見完整企劃、接到正式通知，才確定不是詐騙。MV拍攝過程極度保密，保密協定規定「不能說、不能貼、不能洩漏」，連他們的家人都不知情；MV曝光後，4人手機全被打爆。

這段奇蹟般的旅程，被許多樂迷形容「命中注定」。當年五月天出道前，受到任賢齊賞識擔任Backing Band；如今帕拉斯也被任賢齊欽點成為Backing Band，不只接下重量級舞台，專輯尚未正式發行，就被選入華語樂壇年度最重要影像之一，外界形容：「這像是20年前的故事，在2025年重演。」

帕拉斯PALLAS在〈恆星不忘Forever Forever〉MV飾演年輕版五月天。（圖／翻攝自相信音樂YouTube）

帕拉斯PALLAS由主唱FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）、鼓手大寶（魏浩宇）組成，首張專輯《下天堂 Falling Down To Heaven》將於12月16日正式發行。此外，他們也將在今年跨年連趕八里和台中兩場演出，已經訂了100個小時的練團室，用現場能量證明不只幸運，更是今年最值得期待的超新星。

