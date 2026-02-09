F5 AI Guardrails 與AI Red Team 加速企業級大規模 AI 應用部署安全





F5 以持續測試、自適應治理與即時防護擴展平台功能

F5（NASDAQ: FFIV）宣布正式推出 F5 AI Guardrails 與 F5 AI Red Team兩項業界領先的解決方案，專為保護關鍵任務型企業 AI 系統而設計。透過此次發布，F5 成為唯一提供端到端AI 執行階段，安全生命週期防護的供應商，透過內建與客製化防護機制（guardrails），全面連結並保護企業的 AI Agent 與 AI 應用。

這兩項創新的資安解決方案，精準回應企業對彈性部署、與模型無關防護（model-agnostic），以及即時客製化與因應 AI 資安政策的需求，奠基於 F5 在應用層（Application Layer）的深厚專業知識，也正是 AI 互動與風險最常發生的關鍵層級。目前，F5 AI Guardrails 與 F5 AI Red Team 已部署於全球多個產業的《財星》500 大企業，包含高度受監管的金融服務與醫療保健機構。

F5 資深產品長 Kunal Anand 表示：「傳統企業治理模式已無法跟上 AI 的快速發展。當政策落後於技術的實際應用時，將會產生資料外洩與模型行為不可預測的風險。企業需要與 AI 模型同樣具備動態與即時反應能力的防禦機制。F5 AI Guardrails 能即時保護 AI 流量，將原本不透明的黑盒子轉化為可視、可控的系統；而 F5 AI Red Team 能在進入正式上線前，主動找出潛在弱點。這讓企業不再畏懼風險，而是能更有信心地持續推出創新應用與新功能。」

隨著企業加速在客戶體驗、內部流程與關鍵任務決策中導入 AI，整體風險版圖也正快速轉變。企業如今面臨的挑戰不僅來自外部攻擊者，還包括模型遭惡意篡改、資料外洩、不可預期的使用者互動，以及日益嚴格的法規遵循要求。透過將 F5 AI Guardrails 與 F5 AI Red Team 與既有的基礎架構防護機制整合，包含 API 資安、Web 應用防火牆（WAF）與 DDoS 防禦，企業可以保護AI系統與現有應用的安全，提升可視性與政策一致性，而無須仰賴分散、獨立的解決方案。

這些 AI 執行階段資安解決方案，基於 F5 在應用層的深厚專業，以及其完整的 Application Delivery and Security Platform，將 F5 在現代應用與 API 防護領域的領導地位，延伸至 AI 時代。

將風險轉化為具信心的 AI 部署

隨著企業競相將 AI 投入實際營運，多數資安工具僅能應對快速擴張攻擊面的片段風險。F5 是率先提供完整 AI 資安解決方案的供應商之一，結合即時執行階段防護、攻擊型資安測試（offensive security testing）與預先建置的攻擊樣式，協助企業自信的導入 AI。要達成這一目標，必須正視 AI 系統在實際運作中所內含的風險：模型在能力與行為上差異很大，並且會與敏感資料、使用者、API 與其他系統產生複雜互動，而這些情境正是傳統資安工具無法因應的。

F5 AI Guardrails 提供一套模型無關（model-agnostic）的 AI 執行階段資安防護層，能在各種雲端與部署環境中，為所有 AI 模型、應用與 Agent 提供一致的政策控管。隨著 AI 模型數量快速成長至數百萬規模，AI Guardrails 能持續防禦快速注入和越獄攻擊等對抗性威脅，防止敏感資料外洩，並確保企業與法規遵循要求，包括 GDPR 與《歐盟 AI 法案》。AI Guardrails 的獨特優勢，能提供AI 輸入與輸出的深入可觀測性與稽核能力，讓團隊不僅能看見模型「做了什麼」，更能理解「為何這麼做」，這正是高度監管產業在治理與合規上不可或缺的核心需求。

為持續演進的 AI 系統提供不中斷的安全驗證

作為執行階段即時防護的關鍵補強，F5 AI Red Team 提供可擴展、自動化的對抗測試能力，模擬各種常見與隱蔽的威脅攻擊向量。其核心動能來自業界最具權威的 AI 漏洞資料庫，該資料庫每月新增超過 10,000 種攻擊技術，以應對現實世界威脅的不斷演進。AI Red Team 能揭露模型可能產生具風險或不可預測輸出的潛在弱點，而相關洞察也會即時回饋至 AI Guardrails 的政策機制中，確保防禦策略能隨著威脅樣態與模型本身的變化持續演進。

透過 AI Guardrails 與 AI Red Team 的整合，F5 建立了一套持續運作的 AI 資安回饋循環，涵蓋 主動式安全驗證、自適應性執行階段防護、集中式治理，以及不斷優化的防禦能力，為企業打造可長期演進的 AI 資安基礎。

F5 AI Guardrails 與 F5 AI Red Team 現已正式上市，並納入 F5 Application Delivery and Security Platform，協助企業在 AI 時代安心推動創新。

