F5 AI Guardrails 與AI Red Team 加速企業級大規模 AI 應用部署安全
F5 以持續測試、自適應治理與即時防護擴展平台功能
F5（NASDAQ: FFIV）宣布正式推出 F5 AI Guardrails 與 F5 AI Red Team兩項業界領先的解決方案，專為保護關鍵任務型企業 AI 系統而設計。透過此次發布，F5 成為唯一提供端到端AI 執行階段，安全生命週期防護的供應商，透過內建與客製化防護機制（guardrails），全面連結並保護企業的 AI Agent 與 AI 應用。
這兩項創新的資安解決方案，精準回應企業對彈性部署、與模型無關防護（model-agnostic），以及即時客製化與因應 AI 資安政策的需求，奠基於 F5 在應用層（Application Layer）的深厚專業知識，也正是 AI 互動與風險最常發生的關鍵層級。目前，F5 AI Guardrails 與 F5 AI Red Team 已部署於全球多個產業的《財星》500 大企業，包含高度受監管的金融服務與醫療保健機構。
F5 資深產品長 Kunal Anand 表示：「傳統企業治理模式已無法跟上 AI 的快速發展。當政策落後於技術的實際應用時，將會產生資料外洩與模型行為不可預測的風險。企業需要與 AI 模型同樣具備動態與即時反應能力的防禦機制。F5 AI Guardrails 能即時保護 AI 流量，將原本不透明的黑盒子轉化為可視、可控的系統；而 F5 AI Red Team 能在進入正式上線前，主動找出潛在弱點。這讓企業不再畏懼風險，而是能更有信心地持續推出創新應用與新功能。」
隨著企業加速在客戶體驗、內部流程與關鍵任務決策中導入 AI，整體風險版圖也正快速轉變。企業如今面臨的挑戰不僅來自外部攻擊者，還包括模型遭惡意篡改、資料外洩、不可預期的使用者互動，以及日益嚴格的法規遵循要求。透過將 F5 AI Guardrails 與 F5 AI Red Team 與既有的基礎架構防護機制整合，包含 API 資安、Web 應用防火牆（WAF）與 DDoS 防禦，企業可以保護AI系統與現有應用的安全，提升可視性與政策一致性，而無須仰賴分散、獨立的解決方案。
這些 AI 執行階段資安解決方案，基於 F5 在應用層的深厚專業，以及其完整的 Application Delivery and Security Platform，將 F5 在現代應用與 API 防護領域的領導地位，延伸至 AI 時代。
將風險轉化為具信心的 AI 部署
隨著企業競相將 AI 投入實際營運，多數資安工具僅能應對快速擴張攻擊面的片段風險。F5 是率先提供完整 AI 資安解決方案的供應商之一，結合即時執行階段防護、攻擊型資安測試（offensive security testing）與預先建置的攻擊樣式，協助企業自信的導入 AI。要達成這一目標，必須正視 AI 系統在實際運作中所內含的風險：模型在能力與行為上差異很大，並且會與敏感資料、使用者、API 與其他系統產生複雜互動，而這些情境正是傳統資安工具無法因應的。
F5 AI Guardrails 提供一套模型無關（model-agnostic）的 AI 執行階段資安防護層，能在各種雲端與部署環境中，為所有 AI 模型、應用與 Agent 提供一致的政策控管。隨著 AI 模型數量快速成長至數百萬規模，AI Guardrails 能持續防禦快速注入和越獄攻擊等對抗性威脅，防止敏感資料外洩，並確保企業與法規遵循要求，包括 GDPR 與《歐盟 AI 法案》。AI Guardrails 的獨特優勢，能提供AI 輸入與輸出的深入可觀測性與稽核能力，讓團隊不僅能看見模型「做了什麼」，更能理解「為何這麼做」，這正是高度監管產業在治理與合規上不可或缺的核心需求。
為持續演進的 AI 系統提供不中斷的安全驗證
作為執行階段即時防護的關鍵補強，F5 AI Red Team 提供可擴展、自動化的對抗測試能力，模擬各種常見與隱蔽的威脅攻擊向量。其核心動能來自業界最具權威的 AI 漏洞資料庫，該資料庫每月新增超過 10,000 種攻擊技術，以應對現實世界威脅的不斷演進。AI Red Team 能揭露模型可能產生具風險或不可預測輸出的潛在弱點，而相關洞察也會即時回饋至 AI Guardrails 的政策機制中，確保防禦策略能隨著威脅樣態與模型本身的變化持續演進。
透過 AI Guardrails 與 AI Red Team 的整合，F5 建立了一套持續運作的 AI 資安回饋循環，涵蓋 主動式安全驗證、自適應性執行階段防護、集中式治理，以及不斷優化的防禦能力，為企業打造可長期演進的 AI 資安基礎。
F5 AI Guardrails 與 F5 AI Red Team 現已正式上市，並納入 F5 Application Delivery and Security Platform，協助企業在 AI 時代安心推動創新。
參考資訊
總覽：F5 AI Guardrails
總覽：F5 AI Red Team
部落格：What are AI guardrails? Evolving safety beyond foundational model providers
部落格：Govern your AI present and anticipate your AI future
部落格：AI data privacy: Guardrails that protect sensitive data
更多新聞推薦
其他人也在看
日本蘋果直營店停賣iPhone 17 實體通路全消失
日本蘋果直營店停賣iPhone 17 實體通路全消失
iPhone 17e 快登場：US$599 不加價，補回 MagSafe + 升級 A19，入門 iPhone 終於「划算」？
iPhone 17e 最新傳聞指蘋果將維持 US$599 售價不變，加入 A19 晶片同 MagSafe，並改用最新自家行動網絡與無線連接晶片。若屬實，將以「同價更多功能」吸引想買平價 iPhone 嘅用家。
10億用戶陷資安危機！Android手機沒升到「這版本」恐淪駭客肥羊
[Newtalk新聞] Google最新數據揭示，僅7.5%用戶升級至Android 15，卻有逾4成仍停留在已終止支援的Android 12以下舊版，全球近10億人陷資安風險。外媒《Forbes》建議，舊機若無法升級應改用新款中階機；Google則呼籲善用Play Protect及僅從官方商店下載App，以攔截惡意軟體。 這項警告源自Google發布的最新市場報告，Google已在去年終止對Android 12的支援，然依據Google發布的最新統計，至2025年年12月為止，只有7.5%用戶更新到最新的Android 15，Android 14則有19.3%。其餘舊版依序為Android 13(17.2%)、Android 12(13.9%)、Android 11(11.4%)、Android 10(13.7%)、Android 9(7.8%)、Android 8.1(4.5%)，更早期的版本還有2.3%。 也就是說市場上約有4成裝置仍停留在Android 12或更舊版本，總計共10億人恐陷資安危機。一旦系統出現漏洞，駭客便能長驅直入。對於暫時無法換機的民眾，Google官方提出兩
記憶體漲價衝擊 電腦手機市場恐負成長
（中央社記者張建中新竹8日電）記憶體供不應求，產品價格飆漲，消費性電腦和手機市場恐面臨缺料及成本升高的雙重影響，估2026年出貨量可能出現負成長情況。
OPPO Find X9 Ultra 官宣在即，五鏡系統，雙2億像素，專配 300mm 增距鏡
文章來源：Qooah.com OPPO 今年的重磅影像旗艦 Find X9 Ultra（型號 PMA110）已經通過工信部入網審核，將會推出標準版和衛星通信版本。 Find X9 Ultra 作為主打影像實力的旗艦機型，採用的雙2億像素五鏡配置，分別為2億像素超大底主鏡、2億像素潛望中焦鏡頭、5000萬像素潛望超長焦鏡頭、5000萬像素超廣角鏡頭和丹霞原彩鏡頭。 對比上一代，中焦鏡頭的像素提升至2億。5000萬像素超長焦鏡頭最高可實現10倍光學變焦，優秀的長焦拍攝能力獲得了「機圈望遠鏡」的稱號。 為了進一步提升焦段，OPPO 為 Find X9 Ultra 設計了專屬的 300mm 焦距增距鏡。設備在配備強悍影像配置和可外掛增距鏡的情況下，機身厚度仍然控制在合理的範圍。 規格方面，Find X9 Ultra 採用 2K 解像度屏幕，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，性能也是旗艦級水準。 此前 OPPO 相關負責人周意保表示，Find X9 Ultra 的研發代號為「燈塔」，代表以成為手機影像領域的標桿產品為目標。 OPPO Reno 15 Pro Max 評
獨家／租用行動電源留意！木馬遙控手機隨時竊個資
獨家／租用行動電源留意！木馬遙控手機隨時竊個資
順利連上太空！聯發科晶片完成首例R19 5G-Advanced衛星寬頻實網連線
聯發科技與歐洲太空總署（European Space Agency）、Eutelsat、Airbus Defence and Space、SHARP、工業技術研究院、Rohde & Schwarz 攜手合作，成功運用 Eutelsat 的 OneWeb 低軌衛星，完成了全球首次符合 3GPP R19 規範的 5G-Advanced 衛星寬頻實網連線。這將為 5G-Advanced NR NTN（非地面網路）技術的商業部署奠定重要基礎，透過全球統一的 NTN 技術標準將不僅拓展衛星與行動通訊產業生態系的共通性以降低成本結構，並進一步推動全球 NTN 衛星寬頻裝置的普及與應用。
iPhone 17e 最新消息整理｜動態島、MagSafe 補上 16e 遺憾、A19 + C1X 晶片、最快 2 月殺到？
2026 年的第一款 iPhone 可能很快就會跟大家見面，傳聞最新一代平價機 iPhone 17e 最快於 2 月透過新聞稿形式發布。剩餘時間不多，Yahoo Tech 綜合各方爆料，希望在這裡幫各位匯總出清晰、齊全的 iPhone 17e 模樣，讓持幣待購的朋友可以有一個更具體的期待。
跨年20萬人同時上線不塞車 中華電靠這招立功
[Newtalk新聞] 愛立信與中華電信攜手於2026年台北101跨年晚會現場部署愛立信AIR 3284三頻分頻雙工（FDD）Massive MIMO無線設備，整體網路容量提升3倍，成功應對活動現場瞬時暴增的數據流量，為現場數萬名中華電信用戶提供順暢、穩定的網路體驗。此次部署為台灣電信商首次導入三頻FDD Massive MIMO，更是首次在東北亞地區電信商的商用網路中實證該技術。 面對跨年活動現場約20萬人的高密度聚集與瞬間流量暴增帶來的網路挑戰，透過部署愛立信最新AIR 3284無線設備，成功協助中華電信在極端動態且高負載的情境下，有效緩解網路壅塞並持續提供穩定網路連接，確保關鍵倒數時刻的即時分享、直播串流與社群互動順暢無阻。 中華電信網路分公司總經理賈仲雍表示：「面對跨年夜等高流量大型活動，中華電信的首要任務是確保用戶享有穩定且高品質的行動網路體驗。透過與愛立信合作導入先進Pre-6G FDD Massive MIMO技術，我們成功在台北跨年活動現場因應高負載挑戰，為觀眾提供穩定高速的網路服務，也為未來的網路部署與服務升級提供關鍵的參考典範。」 愛立信AIR 3284無線設備專為
OpenAI 首款「Sweetpea」耳機傳出將命名為「Dime」，效能恐與原先期待有落差
OpenAI 傳出將在 2026 年下半年推出首款消費硬體裝置，而根據外媒《Wccftech》報導， OpenAI 這款內部代號為「Sweetpea」的 AI
後鏡頭旁自帶「補妝鏡」！realme 16 5G越南發表：塞入7000mAh電池卻僅有183公克重
realme稍早在越南舉辦發表會，除了推出Pro版本外，同步亮相的標準版realme 16 5G更具話題性。這款新機不僅搭載聯發科天璣6400 Turbo處理器，更在僅有183公克重的輕盈機身中塞入了7000mAh超大容量電池。而最吸睛的設計是在機身背面相機模組上的實體圓形自拍鏡。
AYANEO推出定位高階的遊戲掌機Pocket S Mini，4:3顯示比例、無上下黑邊螢幕專為懷舊遊戲打造
中國遊戲掌機品牌AYANEO (亞諾)再次出招，推出定位高階的Pocket S Mini。這款掌機最大賣點就是採用4:3顯示比例螢幕，標榜能完美還原PlayStation、Nintendo等CRT電視時代的經典遊戲畫面，讓玩家重溫「滿版」的感動。
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
WBC／號稱史上最強！南韓隊「7人有大聯盟資歷」 美記者：贏不了台灣
2026年世界棒球經典賽（WBC）將在3月開打，台灣隊30人名單已於6日正式公布，而台灣被分在C組，將面對日本、南韓等隊伍，力拼只有2席的晉級資格。對此，大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）在節目中分析，就算南韓隊陣中有7人擁有大聯盟資歷，但他仍認為台灣晉級機率超過南韓。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
華晨宇超狂寵粉！宣布「拿下3塊地」辦演唱會：有吃有喝有房子
大陸歌手華晨宇，在2013年選秀節目《快樂男聲》出道後，憑藉才華與爆發又具穿透力的嗓音，人氣居高不下。向來寵粉的他，近日卻在演唱會上宣布已經拿下了3塊地，未來不再自行租地、搭建舞台，直接就能開唱，消息立刻轟炸各大論壇。
江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？
立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受......
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。