FAA下令40機場減班 美航空公司開始取消逾百航班

由於政府停擺，美國聯邦航空總署(FAA)下令從7日起減少美國最繁忙機場的航班數量，也使得美國航空公司6日開始取消上百個航班。

根據航班追蹤網站FlightAware，全美各地將近500個7日起飛航班已經取消，截至6日下午，航班取消數量穩定攀升。

FAA下令減少美國40座最繁忙機場的航班，包含紐約、洛杉磯與芝加哥，但也將波及許多較小型的機場。

FAA試圖減少在「高流量」市場的約10%服務，以維持飛航安全，因為政府停擺期間的航管人力吃緊。這項措施也正值川普政府加強施壓國會的民主黨人，以結束政府停擺。

航空公司將在20多個州的機場進行分階段減班。在減班措施開始實施的幾個小時前，航空公司爭相研擬如何進行減班，部分旅客也開始提前改變或取消行程。

計畫在這個週末或之後旅行的乘客，緊張地等待他們的航班是否會如期起飛。

受影響的機場包含最繁忙的樞紐機場，以及熱門的觀光景點，包含亞特蘭大、丹佛、奧蘭多、邁阿密以及舊金山。在一些大城市，例如達拉斯、休士頓和芝加哥，多座機場也受到影響。