以推動電子產品永續發展、強調「極致維修權」聞名的荷蘭社會企業Fairphone，稍早宣布推出其模組化耳罩式耳機更新版本——Fairbuds XL (2025)。距離上一代產品問世已有兩年，此次更新不僅針對硬體音質進行了顯著強化，更在原物料的選用上進一步貫徹環保理念，試圖在「好聽」與「良心」之間取得平衡。

Fairphone更新模組化耳罩式耳機Fairbuds XL (2025)：音質升級、改用透氣布料，舊款用戶也能升級

音質大躍進：40mm單體 + 紙質振膜

雖然外觀看似變化不大，但新款Fairbuds XL在聲學架構上做了不小的調整。官方強調換上了全新的「高階」40mm動圈單體，並且搭配更強力的N52磁鐵，將提供更強勁的驅動力與更深沉低音響應。

此外，透過改進的音訊調校與新型紙基振膜 (paper-based membrane)，新一代產品在中高頻的解析度與準確性上也有所提升。相較前代，新款耳機聲音標榜更加乾淨、層次更分明，尤其在聆聽管弦樂時差異顯著。至於主動降噪 (ANC) 功能則維持與前代相當的水準，足以應付鍵盤敲擊等日常噪音。

而如果使用者已經擁有兩年前的舊款Fairbuds XL，則完全不需要買新耳機。因為高度模組化的設計，只需單獨購買新款的驅動單體模組，就能自己動手替換，直接享受升級後的音質。

告別合成皮，擁抱「鳥眼布」

在外觀設計上，新款Fairbuds XL改採更為簡約的實色塑膠外殼，取消了前代標誌性的潑墨斑點設計，連操作桿上的銅色點綴也改為同色系處理，整體風格更為內斂 (或說更像一般消費性電子產品)。

舒適度方面則迎來了有感升級。原本耳罩上較不環保且容易悶熱的PU合成皮，被替換成了名為「Bird’s Eye Fabric」 (鳥眼布)的棉質透氣布料。這種材質常見於運動休閒服飾，布面上的透氣孔能有效改善長時間佩戴的悶熱感，至於頭帶部分也同樣換上了類似高階運動耳機的織物材質。

獲得Longtime認證，永續再加碼

Fairbuds XL (2025) 獲得歐洲新的「Longtime」標章認證，代表其產品設計壽命長、易於維修，且背後有完善的維修體系支持。

在環保用料上，Fairphone表示新機使用了100%公平開採 (透過信用額度) 的鈷、銅與銀，磁鐵中的稀土元素則是100%回收再生。機身採用超過90%的再生鋁與80%的再生塑膠，並且承諾每賣出一副耳機就會回收等量的電子垃圾。

上市資訊

新款Fairbuds XL從即日起先在歐洲上市，美國地區預計於12月稍晚時候透過亞馬遜電商開賣，建議售價為229美元 (約新台幣7450元)。隨機提供3年保固，並且加入閒置30分鐘自動關機等便利功能，對於不想追逐潮流、希望一副耳機能戰個十年的使用者來說，這或許是目前市面上最「長情」的選擇。

