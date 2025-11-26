Fake Sober開漢堡店了！「Sober & Burger」菜單地點一次看，黑白金屬感店裝潮人必訪

說到台北信義區最夯年輕人酒吧，總是讓街道擠爆，還讓柯震東、瘦子等藝人都朝聖，「Fake Sober」的魅力你肯定知道，現在品牌再度擴展領域，全新打造漢堡品牌「Sober & Burger」，肯定是下一波社群打卡熱點。

undefined

Fake Sober打造漢堡新品牌「Sober & Burger」

位在松壽路街口，僅僅8坪大的「Sober & Burger」漢堡店在11月19日低調開幕，黑白金屬感店裝時髦升級，店外店內都設有座位區，以「Eat Whatever You Want」作為品牌標語，目前僅販售6款漢堡口味，包括5種牛肉起司堡以及1款海鮮口味：「單層3.5OZ牛肉起司漢堡」、「雙層3.5OZ牛肉起司漢堡」、「培根牛肉芥末籽起司漢堡」、「綠色辣椒牛肉起司漢堡」、「松露蕈菇牛肉起司漢堡」、「蝦仁薯餅漢堡」。

廣告 廣告

undefined

「Sober & Burger」營業至晚上10點

編試了「綠色辣椒牛肉起司漢堡」，不只肉汁飽滿，微辣滋味相當開胃，選擇套餐可搭配薯條，分別有「原味」、「優格美乃滋」、「松露美乃滋」以及「蒜味美乃滋」4種，飲品除了可樂、雪碧外，還能搭配美式咖啡、焦糖瑪其朵、小白拿鐵等，販售時間至晚上10點，各位的宵夜又有著落了。

undefined

「Sober & Burger」菜單

undefined

Fake Sober漢堡店「Sober & Burger」資訊

地址：臺北市信義區松壽路20巷1樓

營業時間：11:00-22:00

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 【Threads上紅什麼】7-11日本冰品必買清單！IG洗版王、森永可麗餅...價格＆口感一次看

● 宜蘭咖啡廳推薦TOP10+｜慢旅必訪景點、老宅、甜點全攻略，跑咖愛好者必收