Faker兌現承諾！奪冠後首播帶女粉絲開台 冠軍造型加里歐投票竟被「翻盤」

《英雄聯盟》六冠王 Faker 在 15 日開啟了奪冠回到韓國後的第一場實況直播，按照過去的慣例直播應該會先閒聊然後進行 VOD 覆盤，不過今年似乎比較特別，因為有一位幸運女粉絲幸運獲選與 Faker 一起開台，羨煞一眾網友。直播裡除了與粉絲互動覆盤以外 Faker 還進行了冠軍造型觀眾投票，加里歐好不容易在五個選項脫穎而出後 Faker 又讓他跟梅爾再投票一次，最後加里歐以些微差距落敗。
在 7 月份的 T1 主場日裡 Faker 曾表示只要能拿到世界冠軍就會和一位粉絲一起開實況，奪冠後 T1 從當時三天主場日全勤的粉絲裡面抽出了一位幸運兒，大概在 Faker 直播開始的 20 分鐘後那位獲選的女粉絲抵達了 Faker 的實況室。好奇的 Faker 詢問女粉絲是什麼時候成為 T1 的粉絲，女粉絲表示自己從 2013 年的時候就喜歡 T1 了，之後也被男朋友帶著遊玩《英雄聯盟》遊戲。在覆盤環節的前半段 Faker 相當認真，甚至在看入圍賽對戰 iG 的第一局沒多久他就轉頭問粉絲平常玩什麼路線，知道粉絲是輔助後就加碼提問她看到下路對線有什麼感覺，還在 Keria 陣亡時問粉絲是什麼失誤導致。
過了不久 Untara 客串直播時整體氣氛稍微活躍了一點，甚至看 Faker 已經覆盤半小時了他還直接主動說要開投票讓大家決定是否跳到八強 AL 戰。中途 Faker 問粉絲以前看 T1 的比賽是什麼感覺，粉絲表示「之前總覺得你們永遠都不會輸」；然後 Faker 問現在看 T1 比賽是什麼感覺，粉絲說「覺得你們誰都可能贏、也誰都可能輸」讓 Faker 和 Untara 都差點笑出來。之後粉絲還提到只要 T1 在聯賽打得很艱難的時候，自己就會去找以前隊伍奪冠的影片來看。
覆盤結束後 Faker 進行冠軍造型投票，他一共列出了加里歐、梅爾、歐羅拉、塔莉雅、艾妮維亞五個候選英雄，最後加里歐取得 9811 票、得票率 46% 獲得第一名。不過 Faker 又把加里歐跟第二名的梅爾擺在一起進行第二次投票，這一次結果變成梅爾以 6304 票贏過 5638 票的加里歐。如此反差有一部分可能是粉絲故意惡搞加里歐；也有一部分可能是如果 Faker 製作梅爾造型就可以跟 Doran 的安比薩變成母女組合。總之 Faker 有說投票只是讓他當作參考，所以加里歐應該還是有機會的？
