Faker入選《時代》百大體育人物！獲封「有史以來最偉大電競選手」
自 2004 年起，美國《時代（Time）》雜誌每年總會固定進行評選，選出該年度對世界最具影響力的 100 個人。今年開始《時代雜誌》也針對體育界另開榜單，評選引領全球體育產業的 100 人，而《英雄聯盟》傳奇選手 Faker 也成功入選，與足球巨星梅西、棒球巨星大谷翔平、NBA 球星 LeBron James 等人一起榮獲榜單肯定。
綜合外媒報導，《時代雜誌》指出，這份「體育前百大人物（TIME100 Sports）」旨在選出引領全球體育產業發展的 100 人，並且不只關注選手成績，還特別選出那些在各自領域表現出色，還塑造文化、在賽場之外影響世界的人，而榮登雜誌封面的就是 NBA 巨星 LeBron James，《時代雜誌》也盛讚：「他是世紀運動員，無論場上還場下都重新定義了職業運動員的意義。」
而除了 LeBron James 之外，大谷翔平、梅西等體壇巨星也都入選，其中最讓全球電競粉絲感到振奮的是，《英雄聯盟》第一人 Faker 也榮獲肯定，《時代雜誌》指出：「他被認為是有史以來最偉大的電競選手，帶領 T1 拿下了六次《英雄聯盟》世界冠軍與三連霸王朝」，並且除了這些賽場內的成績外，Faker 也獲得韓國政府頒發體育選手最高榮譽青龍章、發行紀念幣等殊榮，彰顯了在場外的文化經濟影響力。
《時代雜誌》並特別提及 Faker 同時也是《英雄聯盟》傳奇殿堂的第一人，以及許多粉絲為 Faker 聲援、呼喊的場景，更認為 Faker 在電競圈的地位推動了產業成長，幫助電競產業從 1972 年的一場小比賽開始，發展到現在市值即將突破 2200 億新台幣的產業。
對於這次入選，Faker 的經紀公司表示：「這項認可不僅反映了 Faker 的個人成就，也反映了電子競技在重新定義現代體育、擴大全球影響力時的地位」，而韓媒 inven global 也特別提到，這次入選也標誌著電子競技不再是主流文化下的次文化，而是世界體壇的支柱之一。
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