Faker又證明自己！《英雄聯盟》KeSPA盃決賽T1擊敗HLE奪冠，新人PeyZ成MVP

《英雄聯盟》T1 才剛在 11 月拿下世界冠軍，沒想到才隔一個月「Faker 又證明自己」，在昨（14）日 KeSPA Cup 決賽中以五盤擊敗「復仇者聯盟」HLE，拿下新陣容的第一個冠軍，PeyZ 則是獲選為 MVP。

Faker 又拿一冠證明自己（圖源：KeSPA）

《英雄聯盟》KeSPA Cup 於 12 月 6 日起開打，相較於往年是二隊選手參加，今年有不少一隊陣容出現，像是 T1、HLE 都是以全新一軍陣容登場。而在經過多日賽事後，最終由 T1 與 HLE 兩隊殺進決賽，在四強時兩隊就已經對過一次，當時是 HLE 2：1 勝出，不過這次決賽則是由 T1 復仇成功，以 3：2 拿下 2025 年冠軍。

新下路選手 PeyZ 拿下 MVP 與 200 萬獎金（圖源：KeSPA）

由於 HLE 有兩位從 T1 出走的選手 Zeus、Gumayusi，因此這次的對決也相當受到矚目，T1 在決賽先下兩局，不過 HLE 後來居上扳成 2：2，在關鍵第五局雙方都選出了意外的陣容，不過結果卻是 T1 以壓倒性領先拿下勝利與冠軍，HLE 的「復仇者聯盟」挑戰失敗，不過打野 Kanavi 曾表示由於都還沒有團練過，因此目前大家都是用個人實力在打，後續在經過調整後，相信季賽會更有看頭。