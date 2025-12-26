Faker吃越式春捲崩潰！嫌香菜像「碗上的洗碗精味」笑翻粉絲

《英雄聯盟》傳奇選手、六冠王Faker 與 T1 成員於 12 月 21 日在越南河內舉行盛大粉絲見面會「VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled」，這是 T1 首次在東南亞地區舉辦粉絲見面會，吸引超過 1.3 萬名現場觀眾及百萬線上直播觀看，現場氣氛熱烈爆棚，Faker 更以流利越南語向觀眾打招呼，引發全場尖叫。

表情顯然是無法接受（圖源：Untara Youtube）

而在活動期間，T1 除了與越南 All-Star 隊進行表演賽，當然也少不了吃當地美食的橋段，在一個 Untara 的最新 Vlog 中就曝光 Faker 吃越式春捲裡頭包「香菜」的看法：「洗碗洗得很乾淨，但碗上面殘留一些洗碗精，就是那種洗碗精的味道。」香菜一直都是有兩極評價的食材，而 Faker 顯然屬於「討厭派」。

這個片段曝光後也讓網友爆笑表示：「終於有人說出我的心聲！」、「我也討厭香菜」、「同為不愛香菜的我感到欣慰」、「我也是聞到香菜就想吐」。而更多與 T1 越南行的幕後花絮，可以看 Untara 的完整影片：