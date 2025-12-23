Faker和南韓國務總理對談！出道初期擔心「賺不到錢」被網歪樓拱：退役後可從政

南韓國務總理金民錫日前公開了與《英雄聯盟》T1 戰隊傳奇選手「Faker」李相赫的對談內容，這是總理主持的對談節目第二集。在訪談中，剛達成英雄聯盟世界大賽六冠王及三連霸偉業的 Faker 受邀成為嘉賓，雙方針對韓國政府推動的「文化國家」願景、電競產業的地位，以及身為職業選手的哲學與未來發展進行了深入交流，結果 Faker 身穿西裝談電競與遊戲的模樣，讓網友笑稱：「感覺退役後可以從政」

Faker 可說是全球電競圈的無人不知的傳奇。（圖源：Getty Images）

根據外媒 inven 報導，訪談中 Faker 回憶起職業生涯初期的心路歷程，坦言當時面臨最大的煩惱其實是「能不能賺到錢」。他表示早年電競選手的職業壽命普遍都很短暫，尤其是《星海爭霸》熱潮剛過，因為未來充滿了各種不確定性，當時根本無法想像自己能活躍超過 10 年，更沒想過能達成三連冠的紀錄。Faker 透露，最初是抱著「即使賺不到錢，也要累積寶貴人生經驗」的心態踏入電競圈，並特別感謝父親當時沒有反對，反而很支持，才讓他得以全心全意投入遊戲領域。

他指出，雖然韓國作為電競宗主國在國際舞台表現亮眼，但本土遊戲產業的競爭力卻沒有能同步跟上。Faker 直言，韓國市面上充斥著過多追求短期收益的「量產型遊戲」，這類作品往往著重於引導玩家課金與角色數值成長，缺乏深度與啟發性。他認為，遊戲不應僅止於娛樂或殺時間，更應該像電影或其他文化內容一樣，能帶給玩家哲學性的思考與靈感，這才是未來該追求的文化高度。他舉例了最近體驗過的海外遊戲《底特律：變人》為例，讓他對人類未來的道路產生了哲學性的思考，獲得了很多啟發。

除了產業議題外，Faker 也分享作為一名征戰賽場 10 多年的老將，他表示自己養成了大量閱讀的習慣，一年會看約 20 到 40 本書，多數都是粉絲送的，並提到像是《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》，幫他在高壓的比賽環境中維持平靜與專注，即使比賽結果不理想，他也會努力保持冷靜。甚至 Faker 還提到自己並非天生領導者，只是在生涯中發現為了贏得比賽必需帶領隊友，為此他特別去看了多本關於領導能力的書籍，得出「成為值得信任的人，必須通過實際行動來成為模範」。

此外，他也特別感謝家人的支持，尤其是他的奶奶，至今仍會每天傳訊息給予鼓勵，這種無條件的愛成為了他人生的價值觀。訪談最後，Faker 強調粉絲的應援是他職業生涯持續下去的目的與目標。而金民錫總理也對 Faker 所展現的熱情與責任感表示印象深刻，並期許他未來能繼續作為代表韓國的門面，為社會帶來良好的影響力。

而不少網友在看完 Faker 與總理對談的影片後，紛紛表示：「電競的代表人物是Faker，真是萬幸」、「Faker 在節目中的談話模樣真的進步很多」、「Faker 感覺退役後可以從政」、「我竟然會有為了看 Faker 而看 KTV 的一天」、「Faker 確實是韓國的寶藏」、「不愧是國家主辦的，提問的水準根本是另一個層次」也有人笑稱這其實是總理想見 Faker 的見面會：「國務總理成功了… 竟然能與 Faker 單獨會面」