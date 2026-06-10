Faker在台灣社群成「省錢代名詞」？億萬年薪卻過著「5000元生活」的傳奇
Faker（李相赫）作為《英雄聯盟》的傳奇電競選手，驚人的年薪和私底下完全相反的超樸素生活作風，在台灣社群上居然成為了一種代名詞？有網友好奇問「精緻窮的相反應該叫什麼」，沒想到下方留言獲得最多認同、斬獲破千讚的答案，居然直接寫著「FAKER」。
網友在 Dcard 少討論，認為 Faker 雖然坐擁億萬身價，卻完全不追求奢華物質，完美詮釋了極簡富豪的定義。而事實上，Faker 超省錢的事蹟早已在電競圈廣為人知。
首先是 Faker 在物質享受上幾乎毫無慾望，日常衣服大多只穿 T1 戰隊或贊助商提供的公關服，甚至連一輛代步車都沒買。其次，是和隊友出遊時，4 個人竟然只買一罐可樂也不買快速通關、和隊友湊前吃米其林餐廳、假裝錢包弄丟不給 Oner 壓歲錢等，甚至親口在訪談中證實，每個月私人開銷只有約新台幣 5000 元。
然而看似小氣的各種舉動，省下來的財富卻並非全留給自己，而是大方奉獻給社會。相較於生活上的精打細算，Faker 過去在公益捐款上可謂毫不手軟，凡是面臨疫情或天災等社會困境，他都會默默主動聯繫慈善機構，每次捐款金額都是千萬韓元起跳，累計至今已捐出數億韓元。
甚至對粉絲也非常大方，像是幫忙獎品繳稅、慶祝生涯破千場請全場粉絲吃炸雞等。這種對自己和隊友刻苦，對社會卻無比慷慨的反差，讓全球網友都感到由衷感到敬佩，才會讓許多台灣網友都給出肯定。
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