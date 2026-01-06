Faker季前賽開大嘴Ruler「頭髮還沒長回來」！「德瑪西亞」四行詩笑翻全場

2026 年《英雄聯盟》LCK 季前賽節目正式登場，除了精彩的選秀環節外，T1 傳奇中路選手 Faker（李相赫）在節目中的一段爆笑互動更是引發熱烈討論。在進行「德瑪西亞」四行詩挑戰時，Faker 展現了與平時沈穩形象截然不同的幽默感，將矛頭對準了因為兵役訓練頂著一顆俐落平頭的 Ruler。Faker 在開始前還先禮後兵，特別向 Ruler 請求「原諒」。

李哥真的超級嘴，當然只是玩笑。（圖源：YouTube@LCK 編輯合成）

隨著主持人給出字首，Faker 隨即展開了他的四行詩攻勢：「德（De）데」—「禿頭的 Ruler 選手...」、「瑪（Ma）마」—「吃了很多好吃的東西嗎？」、「西（Si）시」—「賽季馬上就要開始了」、「亞（A）아」—「但是頭髮還沒長回來耶」。這一連串精準又犀利的「大實話」攻擊，直接調侃了 Ruler 因兵役短期訓練而剪短的頭髮還沒留長，瞬間讓現場其他選手和主持人笑得東倒西歪，節目效果瞬間拉滿，Faker 也再次表示這只是玩笑而已。

廣告 廣告

面對這突如其來的攻擊，身為苦主的 Ruler 雖然一臉無奈扶住額頭，但也展現了綜藝感。他在聽完後先是崩潰：「這樣真的可以嗎？」隨後又幽默表示自己其實很「感動」，因為能從總是正經的相赫哥口中聽到這種玩笑話。

當然該直播重點還是在 LCK 季前賽選人上，由官方邀請 5 條線路的選手各自組隊，組成上路、打野、中路、下路和輔助共 5 隻戰隊。有趣的是，在 Faker 選到 Showmaker 和 Scout 時，也解釋：「因為我覺得他們可以在比賽中帶給大家歡樂。並且 Scout 時隔很久終於回到韓國，我很高興見到他，相信觀眾也是這樣想。」

2026 年的《英雄聯盟》LCK 季前賽陣容：