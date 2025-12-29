Faker尷尬搞笑！上節目狂嗆主持人 被偷襲「神反應空手接球」
《英雄聯盟》T1 戰隊傳奇中路選手 Faker（李相赫），最近受邀登上韓國知名 YouTuber「빠더너스 BDNS」頻道的談話節目。雖然李哥平時給人嚴肅沈穩的印象，但這次在節目中卻展現了驚人的「神反應」和「冷面搞怪能力」，短短 1 天時間就突破 120 萬觀看。
빠더너스 本身在韓國就是一個相當知名的 YouTuber 喜劇團體，所以這次的訪談節目中也有許多搞怪的橋段，連李哥都跟著配合演出。像是訪談進行到一半時，主持人突然無預警的向 Faker 丟出一顆乒乓球試圖偷襲，沒想到 Faker 在毫無準備的情況下，瞬間伸出接住飛來的球，且臉部表情毫無波瀾，讓主持人當場嚇得目瞪口呆，連續多次偷襲都沒有成功。而李哥和現場其他工作人員，更是在主持人講話期間，開始把乒乓球丟到主持人身上。
而整場訪談更充滿了該頻道特有的「尷尬幽默」氛圍，李哥也相當配合的展現了冷面笑匠（忍笑表情）的一面。面對主持人各種無厘頭的要求，Faker 都能以一貫的淡定表情應對：「對」、「沒錯」，甚至被要求向觀眾說點話的時候，他面不改色發出了「噠噠噠噠」的馬蹄聲與動作模仿，讓主持人回問：「我看起來像是在開玩笑嗎？」被李哥簡短回應：「對」；甚至還有一段李哥表示自己不喜歡輸，被身材豐腴的主持人反嗆：「你體重再翻幾倍也贏不了我」，下一秒李哥直接認輸，畫面上主持人的名字也從「Sam Moon」突然變成「Fat」。
甚至有段訪談中李哥還突然變成最佳代言人，一聽到主持人介紹「從 SKT T1 到後來的 T1」關鍵字觸發，馬上開始瘋狂在談話中置入 T1 戰隊母公司 SKT 電信的廣告，詳細介紹漫遊優惠和折扣方案，表態自己都是用 SKT 電信，流暢的口條彷彿專業業務員，讓主持人吐槽：「根本沒有人問」、「請不要這麼明目張膽的業配好嗎」。結果李哥還糾正主持人的英文「too many information」不能用「Many」要用「Much」因為「Information」是不可數的名詞。
訪談中也聊到較為敏感的薪資話題。當被問到年薪多少時，他並沒有正面透露具體數字，而是淡定的走到主持人耳邊小聲透露，結果下一秒主持人的臉直接僵住：「真的有那麼多嗎？」，馬上轉換話題跟李哥開玩笑說這個月手頭有點緊，能不能借點錢週轉。
這段影片公開後立刻引起討論，網友們紛紛留言讚嘆 Faker 的綜藝感與反應力。不少韓國網友們表示：「那個接球的瞬間我重播了好幾次，這絕對是本能反應」、「這應該是史上最尷尬但也最好笑的訪談」、「竟然能看到李哥這麼多話還瘋狂推銷，這集真的太神了」、「Faker 整場訪談都在努力忍笑」
