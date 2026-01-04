Faker昔日訪談自嘲「邊緣人」沒女性喜歡，網笑：現在女粉比男粉還多

《英雄聯盟》T1 戰隊傳奇選手 Faker（李相赫），人氣水漲船高，在不久前獲得南韓總統親自頒發的體育界最高榮耀「青龍章」，成為電競圈史上第一人，男女粉絲的數量都相當眾多。而最近一篇訪談被挖出，被問到會不會羨慕那些有女朋友的職業選手時，Faker 回應的太謙虛且帶有自嘲意味，讓不少粉絲看到這位「大魔王」私底下純真樸實的一面。

10 年前的 Faker 沒想到未來女粉這麼多吧。（圖源：LoL Esports）

最近韓國知名論壇 Theqoo 翻出 10 年前外媒 inven 的一篇訪談。訪談中，Faker 被問到：「周圍有很多職業選手都有女朋友，難道不會感到羨慕嗎？」對此，Faker 回應表示自己其實沒有什麼特別的想法，並補充說道，因為身邊有女朋友的選手們，平時也不會刻意在他面前炫耀或談論這類話題，所以並沒有因此受到刺激或感到羨慕。

緊接著 Faker 自我分析，笑稱自己的性格原本就有點像「宅宅」或是「邊緣人」也就是不擅長社交的類型，他認為因為這種個性，所以女生不太喜歡他。

雖然已經是多年前的老訪談，但經過這 10 年 Faker 的知名度與人氣越來越高，獲得大量女粉絲喜愛，讓網友笑稱：「粉絲現場 90% 都是女生吧」」、「相赫哥這是認真的嗎？」、「10 年前或許沒錯，但 10 年後女粉數量比男粉多了吧」、「就是因為這種個性，所以才有很多喜歡他的粉絲」、「？？？相赫哥眼裡我們都是男的？」、「原來我是男生啊」、「很多女粉不懂 LOL 都很喜歡他」、「電競選手裡女粉最多的人說自己不受女生喜歡？」