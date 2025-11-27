Faker會寫歌！合作韓國大咖歌手Zion.T曝「1小時就完成歌詞」，網友敲破碗：快釋出

多才多藝的《英雄聯盟》六冠王 T1 Faker 不僅遊戲打得好，其他的興趣也相當厲害，之前除了表演過鋼琴之外，沒想到他還會寫歌！由韓國知名歌手 Zion.T 上節目時分享，Faker 只花 1 小時就完成歌詞，然後他再填上旋律，這首歌就完成了，但可能暫時還聽不到...。

李哥也要搶音樂界飯碗？（圖源：LoL Esports）

韓國創作歌手 Zion.T 上節目時分享，自己很自豪是 Faker 在 IG 少數的 23 名追蹤者中「唯一的音樂人」，Faker 對他說他喜歡閱讀，有時候也會寫作，並透露李哥「很會寫歌詞」，當場花了 1 小時就完成，後續由 Zion.T 加上旋律，這首歌就完成了。

那什麼時候能聽到這首歌呢？可能還不是時候，Zion.T 表示：「如果有機會的話，也許有一天我們會跟大家分享」也引發大量網友狂敲碗：「拜託快釋出，求你了」、「好想聽聽看...」、「畢竟相赫平常就有在看書」、「太帥」、「Faker 是不是除了輔助什麼都會」、「該不會連作曲都可以？」