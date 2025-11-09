Faker超越自己！T1奪冠後《英雄聯盟》世界賽戰績超車SKT時期

2025《英雄聯盟》世界賽的最後結局由 T1 逆轉 KT 再一次奪冠引爆全球熱議，而早已經是這款遊戲「GOAT」的中路選手 Faker 也創下一個新紀錄，那就是超越自己在 SKT 時期的成績。

T1 Faker 超越 SKT Faker（圖源：LoL Esports）

在今天 T1 再度拿下世界冠軍後，從 S3 以來就擔任隊伍中路的 Faker 拿下了自己的第六冠，而雖然 SKT 時期與 T1 時期他都是晉級四次決賽並拿下三個冠軍，但這次他創下的新紀錄就是辦到了自己在 2017 沒達成的成就 —— 在世界賽中三連霸，也因此就連《英雄聯盟》官方都特別發文表示：「Faker > Faker」，就連 G2 官方帳號也開玩笑說「誰是 GOAT 的爭議終於結束了」。

而 Faker 甚至明年還有可能繼續挑戰史無前例的四連霸，不過得先關注今年轉會期是否會「全員留隊」繼續創紀錄了。