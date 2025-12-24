Faker跨年夜成都見面會 最高價3.1萬台幣「秒清空」網看傻：是坐腿上嗎？

Faker六度於《英雄聯盟》世界大賽奪冠，更帶領T1三連霸。官方提供



《英雄聯盟》韓職傳奇選手Faker（李相赫），今年再度奪冠後，成為六冠王者，他更是許多中國粉絲心目中的神。Faker昨天（12／23）於個人微博宣布，將於12月31日跨年夜在中國成都舉辦見面會，但是票價最高則達6988元人民幣（約新台幣3.1萬元），仍在1分鐘所有票價全部售罄，甚至黃牛票都被炒作到8萬台幣。網友全看傻，紛紛問：「6988元是能坐在李相赫腿上嗎？」

官方此次共規劃5種票價檔位，從一般入場到高階權益套餐皆有，最便宜入場券就要1588元，接著分別是1888元，再來則是較為高檔的2988元、4988元，最貴來到6988元，隨著價格不同，能拿到的東西也大不相同。

據官方資訊，中國成都科幻館雨果廳12月31日晚間20時舉辦Faker（李相赫）見面會。昨開放售票，才1分鐘所有票價全部售罄，甚至火速出現黃牛拉抬價格轉售。

門票售完後，黃牛也隨即炒作，傳出票價被喊到人民幣1.5萬至2.5萬元（約新台幣6.7萬至8.9萬元），價格翻倍狂漲。甚至想要與偶像「共進晚餐」就得花破人民幣9500元（約新台幣4.2萬元）。

針對十分高貴的門票，許多中國網友紛紛留言狂酸：「怎麽我是坐李相赫腿上，讓他手把手教我打中單嗎」、「6988 是能坐Faker腿上嗎」、「這價格我都能直接飛韓國看了」、「去韓國玩一個禮拜不香嗎」。甚至有人痛斥主辦單位：「建議主辦方可以直接去搶銀行」、「這是割粉絲韭菜吧」。

