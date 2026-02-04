Falcom社長近藤曝《空之軌跡 the 2nd》重製新情報！敵方AI會強化，預告2月有重大發表
2026 台北電玩展在上週順利落幕，其中雲豹娛樂在 1 月 31 日舉辦《空之軌跡》特別舞台活動，邀請 Nihon Falcom 社長兼《軌跡》系列製作人「近藤季洋」，與在重製版中飾演「緹妲 拉賽爾」的聲優「飯田光」同台與玩家互動，會後也接受媒體訪問，透露《空之軌跡 the 2nd》與 Falcom 後續新作的開發動向。
重製線為了「新玩家入口」，也讓團隊回到初心
近藤社長表示，決定全面重製《空之軌跡》三部曲的重要原因之一，是希望替新玩家開一扇門。隨著《軌跡》系列累積作品數量愈來愈多，許多人即便對系列有興趣，也常因「不知從何補起」而卻步，因此團隊希望透過重製版降低入門門檻，讓更多人能輕鬆踏入《軌跡》世界。
他也坦言，《軌跡》系列橫跨 20 多年，長期由同一批核心成員推進，難免產生慣性與疲乏；在這樣的狀態下加入《空之軌跡》重製計畫，某種程度像是「回歸初心」的自我檢視：重新回頭確認系列在 20 年間有哪些進化，也檢討哪些地方被習慣思維綁住，並把這些反思轉化為下一步的養分。近藤社長同時提到，雖然他不確定系列走到完結還需要 5 年或 10 年，但重製線與新作線都會被視為同等重要的支柱，藉此讓系列能更穩定地走向終點。
飯田光談緹妲：機械宅的熱情與 12 歲少女感要同時成立
談到再次詮釋緹妲，飯田光說，緹妲在聊到導力學與機械時會像談論最喜歡的事物般「語速變快、整個人沉迷其中」，她在配音時會刻意喚起那種專注投入的熱愛感，讓角色的「天才導力技師」面向更鮮明。另一方面，緹妲在日常互動中仍是約 12 歲的孩子，必須避免演得太成熟；她雖乖巧、懂得察言觀色，但仍保有少女的直率與可愛，因此在表達想同行、想加入旅程等意見時，飯田會讓語氣更直接自然，維持角色年齡感。
至於希望新舊玩家各自關注什麼，飯田笑說重製版以現代技術呈現更高水準的畫面表現，除了表情變化更豐富，她也特別希望玩家留意緹妲「嬌小的體型感」在重製後更突出，尤其當玩家操作其他角色、看著緹妲跟在隊伍後方時，那種體型差距會更顯眼、更可愛。
快速傳送會延續，但某些段落仍會「逼你徒步」以強化沉浸感
在訪談中近藤社長也確認《空之軌跡 the 1st》已導入的快速傳送功能會直接沿用到《空之軌跡 the 2nd》。不過他也強調，並非所有情境都適合瞬移；有些場景他就是希望玩家跟著艾絲蒂爾「一步一步走」，把辛苦與路途感一起吞下去，才更能共享角色的心境。
他進一步舉例，故事後段利貝爾王國將面臨導力器無法使用的危機，角色會在各種不便中前行，為了讓玩家也能切身感受到壓迫與困境，部分時段會暫時封鎖快速傳送，讓「徒步」成為營造危機感與代入感的必要手段。
支線與語音對話加量，強化《SC》名場面的群像魅力
談到重製追加內容，近藤社長表示會延續《空之軌跡 the 1st》的作法，加入讓支線角色更有發揮空間的任務設計，並特別針對《SC》裡人氣高、或在故事中會以不同形式加入隊伍的角色撰寫任務，讓粉絲能看到更多延伸內容。
此外，他也指出《空之軌跡 the 2nd》相較《空之軌跡 the 1st》從「兩人的旅行」擴大為「全員共同面對危機」，因此在移動與事件過程會大量增加隊友之間的主動語音對話，而且根據不同隊伍編組，對話與場景會產生分歧，讓玩家在特定組隊配置下才能看到某些互動，重現當年《SC》粉絲津津樂道的設計精神。
2nd 系統承接 1st，戰鬥將把重點放在敵方 AI
關於整體玩法，近藤社長表示玩家對《空之軌跡 the 1st》的回饋，多數已透過更新在前作完成調整，因此《空之軌跡 the 2nd》在延續最新版本的基礎上，不需要再做大幅度的系統修正；團隊真正想帶來的新鮮感會放在戰鬥層面，尤其是「敵人的 AI」，他提到《SC》原作有不少特色鮮明的魔獸與行動模式，既然玩家在前作已熟悉新版戰鬥系統，那續作就會透過強化敵方行為，讓戰鬥更有變化、更耐玩。
難度會重新審視，但強敵的「該硬就硬」也不打算放掉
針對原版《SC》序章曾因主角單獨作戰而被認為具挑戰性，近藤社長表示團隊會重新檢視整體關卡難度平衡，並延續重製版「讓 RPG 初學者也能享受」的核心概念，像《空之軌跡 the 1st》就曾針對序章早期戰力不足的問題，調整讓艾絲蒂爾更早擁有攻擊型戰技，以避免新手卡關。
但他同時強調，RPG 的醍醐味也包含克服強敵的成就感，因此某些「大家最在意的強度」不會一味削弱。他以萊維（萊恩哈特）為例，回憶當年 PC 版曾為了讓劇情推進而把難度調低，卻因玩家認為「萊維不可能這麼弱」而引發反彈，後續甚至推出專門強化萊維的追加更新。這段經驗也讓團隊更確信，保留關鍵強敵的壓迫感，才能換來真正的通關快感。
《空之軌跡 the 1st》開發約 3 年，分段投入後最後一年衝刺完成
談到重製開發規模，近藤社長透露《空之軌跡 the 1st》從零開始到發售約花 3 年，但前 2 年幾乎是少數人以「兼著做」的方式推進，並同時處理其他作品的開發，直到最後一年才大幅增員、集中火力完成。他也提到 Falcom 並非大公司，很難用「隨便找人補上」的方式維持品質；但當公司宣布啟動《空之軌跡》重製計畫時，內部反而出現很多人主動表態想加入，足見團隊對這個企劃的投入與情感。
2026 還有另一款新作，預告 2 月將有「重大發表」
在後續路線上，近藤社長提到《空之軌跡 the 2nd》之後公司還同時推進多個企劃，包括《軌跡》系列最新作《界之軌跡》相關開發、以京都為舞台的《東亰幻都》續作、完全新作，以及《伊蘇》系列新作等。而他也直言「讓大家等最久、優先度最高」的仍是《界之軌跡》的完結篇，但是否會成為下一部推出作品，還要視開發進度與公司營運狀況而定。
至於玩家關心《空之軌跡 the 3rd》是否也會接續重製，近藤社長說團隊確實很有幹勁，但目前仍未拍板，因為《空之軌跡 the 3rd》內容形式較特殊，需要先想清楚要用什麼方式重製才合適，預計會等《空之軌跡 the 2nd》告一段落後再評估。
另一方面，他也證實 Falcom 已規劃在 2026 年推出兩款新作，由於 2026 年同時也是 Falcom 45 週年，因此除了《空之軌跡 the 2nd》外，另一款作品將在 2 月進行重大揭露，希望透過階段性發布大消息，把周年氣氛炒熱！
