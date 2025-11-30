FaliFali 音樂節強大卡司與在地特色市集吸引人潮湧入

花東年度音樂盛會二０二五FaliFali音樂節一連與行三天，吸引大批民眾與外地旅客湧入。(花蓮縣政府觀光處提供)

記者林中行／花蓮報導

花東年度最Chill的音樂盛會二０二五FaliFali 音樂節一連與行三天，吸引大批民眾與外地旅客湧入，從主舞台演出、市集攤位到年度限定裝置藝術，熱鬧不斷，展現花蓮原民音樂、創意與文化上的新能量。

花蓮縣政府觀光處長余明勳表示，今年擴大辦理 FaliFali音樂節，活絡花東縱谷的觀光能量，並透過原住民族文創音樂、文化與美食結合，讓「FaliFali」成為花蓮最具代表性的品牌活動。

余明勳表示，今年FaliFali最大亮點之一，就是陣容強大的主舞台卡司，多組人氣歌手與樂團接力演出，帶來豐富多元的音樂體驗，吸引觀眾從白天一路嗨到夜晚，現場民眾紛紛拿出手機拍照錄影，氣氛持續沸騰。

今年活動市集規模全面升級，集結在地品牌與手作攤商，包含創意料理、甜點美食、文創商品、在地農產等，成為遊客探索花蓮原民生活風格的活動首選，許多民眾表示，每走一步都有驚喜，是今年最有特色的活動之一。

余明勳強調，此次還特別將民間流傳的佚名歌曲〈一九三之歌〉重新改編為主題曲，旋律自下德武唱至安通，描繪縱谷生活與自然風景。活動現場由樂手領唱、民眾跟著輕聲和唱，歌聲在山谷間回盪，營造濃厚又溫暖的在地氛圍。

觀光處表示，二０二五 FaliFali音樂節自二十八日起持續至三十日，一連舉辦三天，並有多場精彩演出與特色活動登場，吸引許多喜好花蓮的遊客透過音樂、美食與文化體驗，感受花蓮最真實、最熱情的魅力。