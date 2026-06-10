Falper以Living Bathroom™顛覆衛浴想像 打造如客廳般的生活場域

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▲當浴室成為家的第二客廳，Falper Living Bathroom™ 的義式設計革命，揭開空間的多重想像。

【記者 周澄予／台北 報導】隨著居家生活品質日益受到重視，浴室空間的角色也從傳統的清潔場所，逐漸轉變為兼具療癒、休憩與美學體驗的生活場域。 義大利頂級衛浴品牌Falper提出創新的Living Bathroom™概念，突破空間界線，將浴室打造為如客廳般自在且富有情感溫度的居家核心。 透過融合建築思維、精湛工藝與義式設計美學，Falper以MA、OGNIDOVE及SORGENTE等代表作品，重新定義現代衛浴空間的樣貌，讓日常梳洗不再只是例行公事，而成為品味生活與感受美好的重要時刻。

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▲由Foster + Partners設計的衛浴家具系列，MA除榮獲EDIDA衛浴類最佳產品獎，更以建築純粹的語彙勾勒生活的輪廓。

MA在留白之間，構築生活的秩序美學

由Foster + Partners設計的衛浴家具系列，MA榮獲2024年EDIDA衛浴類最佳產品獎。 MA名稱源於「空間之間」的概念，這是日本藝術和文化中的一個重要主題，強調元素之間和空間的和諧平衡。

作為Falper Living Bathroom™理念的重要代表作，「MA系列」以簡約純粹的建築語彙，重新詮釋浴室家具的存在形式：俐落的線條、輕盈的懸浮感與細膩比例拿捏，使其宛如一件融入空間的現代家具，而非傳統衛浴設備。材質本身的真實質感，透過天然木皮、烤漆飾面與精緻工藝細節的交織，也展現義大利設計一貫的優雅與大器。

開放式層架與收納機能巧妙整合，讓實用需求自然融入空間美學之中，創造出兼具秩序感與生活感的場域氛圍。在Falper看來，浴室不只是機能空間，更是日常生活的延伸，MA系列正是這款設計哲學的具體體現，以家具的溫度取代冰冷的設備感，以建築的純粹勾勒生活的輪廓，讓每次梳洗、停留與凝視，都成為與空間對話的美好時刻。

▲義大利文意為「無所不在」的Falper OGNIDOVE系列，不受空間尺度限制，以輕盈純粹的姿態融入生活的每個角落，是Living Bathroom™理念的最佳延伸。

OGNIDOVE無所不在的收納，讓生活從容流動

義大利文意為「無所不在」。正如其名，Falper OGNIDOVE不受空間尺度限制，以輕盈而純粹的姿態融入生活的每個角落。纖薄的櫃體深度僅20至30公分，卻蘊藏豐富靈活的收納機能，在不佔據空間的前提下，為日常創造更從容有序的節奏。

作為Falper Living Bathroom™理念的延伸，OGNIDOVE不只是收納系統，更是一種關於空間秩序的設計語言。懸浮式結構、開放與封閉並存的模組配置，及木質與烤漆材質的細膩搭配，讓功能自然融入建築之中。

無論搭配獨立式面盆、浴缸，或延伸至浴室以外的生活場域，OGNIDOVE都以低調而精準的存在感，重新定義收納與美學的關係。它讓每一件物品都找到其適切的位置，也讓空間在留白之中，展現更豐富的層次與呼吸感。

▲由建築師 Victor Vasilev 設計的 SORGENTE，以義大利文「源泉」為名，將水的本質轉化為一件充滿雕塑感的空間作品。

SORGENTE以雕塑之姿，成為空間美感泉源

SORGENTE 在義大利文中意指「源泉」，象徵水的起點，也呼應 Falper對浴室空間本質的重新思考，作為 Falper 獨立式洗臉盆系列的代表作之一，SORGENTE跳脫傳統衛浴設備的既定框架，以宛如雕塑般的獨立姿態佇立於空間之中，展現鮮明而優雅的個性。

突破設計的藩籬，SORGENTE如同一座承載水與光影的藝術作品，為浴室注入美感與情感的溫度，重新演繹人與空間之間的美好關係。（照片：楠弘集團提供）