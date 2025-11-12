大愛電視

A Family of Volunteers in Nepal

大愛電視

In Lumbini, Nepal, a family is training to become Tzu Chi volunteers — a shared goal that has drawn them closer together.

更多 大愛新聞 報導：
鳳凰颱風將登陸 法親關懷殷叮嚀
關懷法親弱勢長者 因應颱風整備待命

其他人也在看

羅東志工接力煮熱食 橡皮艇送往淹水受災區

羅東志工接力煮熱食 橡皮艇送往淹水受災區

宜蘭蘇澳

大愛電視 ・ 20 小時前
彰化蛋雞場再檢出「芬普尼蛋」 動防所加重裁罰12萬元

彰化蛋雞場再檢出「芬普尼蛋」 動防所加重裁罰12萬元

彰化蛋雞場日前爆出15萬顆「芬普尼蛋」流入市面，造成民眾恐慌，衛福部食藥署為釐清感染源，動防所與農業處10日再次前往採集場內雞蛋共9件45顆，以及雞隻飲水、飼料、土壤檢體等送往中央畜產會檢驗。檢驗結果

台視新聞網 ・ 1 天前
Free Cataract Surgeries Restore Hope in Sri Lanka

Free Cataract Surgeries Restore Hope in Sri Lanka

In Bingiriya, Sri Lanka, Tzu Chi offered free cataract surgeries to residents who couldn't afford ...

大愛電視 ・ 1 天前
免費心理諮商僅2成大學生用過、「有人找AI傾訴」 衛福部:明年續推

免費心理諮商僅2成大學生用過、「有人找AI傾訴」 衛福部:明年續推

衛福部推動「15至45歲民眾可享每人三次免費心理諮商」以來。不過，諮商心理師公會全聯會今（12）日公布最新調查指出，雖然高達九成七的學生表示支持此政策，但實際曾使用相關資源者僅約兩成。對此，衛福部分析指出，並非所有學生都有心理諮商需求，因此原本預期比例就不會到五成。

太報 ・ 20 小時前

土石流紅色警戒56條 集中宜蘭4鄉鎮、新北2區

（中央社記者汪淑芬台北12日電）颱風鳳凰影響，局部地區持續降豪雨。農業部農村發展及水土保持署今天上午發布土石流潛勢溪流紅色警戒56條，全部集中在宜蘭縣4鄉鎮及新北市2區。

中央社 ・ 1 天前
蘇澳豪雨慘劇! 煙波飯店變"淹"波 地下室30車泡水

蘇澳豪雨慘劇! 煙波飯店變"淹"波 地下室30車泡水

地方中心／綜合報導鳳凰颱風與東北季風，產生共伴效應，宜蘭多處發生淹水災情，蘇澳知名飯店的地下停車場，也被水淹沒，約30輛車泡湯，讓住客很氣憤，強調原本想在淹水前把車開走，卻被飯店人員阻止，但也有在地人說，沒開出去比較好，因為外頭也淹水，容易拋錨。業者則發出聲明，表示房費全免，並配合理賠補償。

民視 ・ 22 小時前
愛要說出口！謝展榮的悄悄話

愛要說出口！謝展榮的悄悄話

今天您想要感恩誰？#謝展榮#每天中午午安新聞 #一起道感恩

大愛電視 ・ 1 天前
影/疑連日降雨、鄰地施工釀災！　台東70年老屋轟然倒塌

影/疑連日降雨、鄰地施工釀災！　台東70年老屋轟然倒塌

台東縣台東市更生北路今（12）日中午發生房屋倒塌事故，一棟屋齡70年的老舊瓦房因鄰地施工加上連日大雨影響，導致地基土質鬆軟而瞬間坍塌。所幸屋內無人居住，未造成人員傷亡。

中天新聞網 ・ 20 小時前
鳳凰颱風估下半天登陸 台鐵午起部分列車停駛「異動一次看」

鳳凰颱風估下半天登陸 台鐵午起部分列車停駛「異動一次看」

颱風鳳凰今（12）日凌晨觸陸，逐漸向東北東方向移動，預估今天傍晚中心將在恆春登陸，雖然強度持續減弱當中，但仍要防範暴風圈帶來的風雨，台鐵公司公告，因應鳳凰颱風發布陸警，今（12）日下半天12時至18時

台視新聞網 ・ 1 天前

因應搭乘人潮　高鐵傍晚增4班次南港至台中南下

（中央社記者黃巧雯台北12日電）因應颱風鳳凰及旅運需求，台灣高鐵宣布，除了今天原訂改成每小時雙向各發3班全車自由座列車外，傍晚將再增開4班次南港至台中南下列車，均為全車自由座（商務車廂除外）。

中央社 ・ 23 小時前
今彩539開獎了！11/12中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？

今彩539開獎了！11/12中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？

今彩539第114274期開獎，中獎號碼為04、01、14、22、09，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）

Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」　眾人揭1關鍵：值得全國借鑒

同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」　眾人揭1關鍵：值得全國借鑒

受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救　網友一面倒讚：一定再入住

蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救　網友一面倒讚：一定再入住

受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......

風傳媒 ・ 16 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度

入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度

入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度

EBC東森新聞 ・ 23 小時前
坤達、書偉爆閃兵！密友首出面發聲認了早知情　「私下對話」曝光

坤達、書偉爆閃兵！密友首出面發聲認了早知情　「私下對話」曝光

「芝麻龍眼」成員陳艾玲睽違36年復出 ，將於22日登上臺北大巨蛋，參與民歌大團圓表演，消息一出引發關注。不過，隨著Energy團員坤達、書偉爆出「閃兵案」，陳艾玲曾是Energy幕後推手的經歷也被挖出。她12日也首度發聲，語氣溫柔的表示：「他們那時候還很年輕，不能做決定。挫敗是好的，沉澱一下、休息一下」。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」　內行曝外帶冷知識：只要80元

去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」　內行曝外帶冷知識：只要80元

提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧　恐拿不到800萬元

范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧　恐拿不到800萬元

據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...

CTWANT ・ 3 小時前
蕭美琴借場地演講？郭正亮拆穿：邀請人是她

蕭美琴借場地演講？郭正亮拆穿：邀請人是她

[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC）布魯塞爾年會，在台灣專題場次以〈台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴〉為題發表演講，成外交重大突破。不過，對此，前立委...

今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝

快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝

鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」　惹怒范姜彥豐

粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」　惹怒范姜彥豐

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...

FTNN新聞網 ・ 1 天前