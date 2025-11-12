A Family of Volunteers in Nepal
In Lumbini, Nepal, a family is training to become Tzu Chi volunteers — a shared goal that has drawn them closer together.
更多 大愛新聞 報導：
鳳凰颱風將登陸 法親關懷殷叮嚀
關懷法親弱勢長者 因應颱風整備待命
