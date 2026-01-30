FARE生效半年 紐約市處理逾千起投訴 追回經紀費

紐約市「公寓租賃費用公平法案」(Fairness in Apartment Rental Expenses Act，又稱FARE法案)自去年6月起生效，規定房地產經紀代表房東工作時，不得再將中介費轉嫁給租客；該法律至今已上路整半年，紐約市已處理超過1000起相關投訴，並因此追回經紀費及向違規者開出傳票。

根據FARE法案，物業管理公司或其聘請的經紀人，必須在租屋廣告與租賃合約中事先揭露清楚所有的相關費用，不得有隱藏費用；這也意味著，當租客本身未聘請經紀人時，他們也不應被收取任何費用。

根據紐約市議員奧塞(Chi Osse)辦公室發言人表示，自FARE法案實施以來，市府已向遭非法收取中介費的租客發放約7000元賠償金；與此同時，在此期間遞交給市消費者與勞工保護局(DCWP)的1400份投訴，已導致50名房地產經紀人、房東或物業管理人員接到法院傳票。

在DCWP與奧塞辦公室的聯合執法下，每周收到的相關投訴數量，已從原本的50起下降至約25起。

奧塞辦公室發言人也補充道，DCWP已經向其辦公室保證，將動用最強的執法權利，徹底打擊中介費及其他隱藏的租屋相關收費，「我們也持續鼓勵消費者蒐證並檢舉這類違規行為」。

若租客懷疑自己曾被非法收取中介費，可前往DCWP官方網站，點選「File a Consumer Complaint(提出消費者投訴)」投訴，網址：nyc.gov/site/dca/consumers/file-complaint.page；民眾無須建立帳戶，不過若有帳戶，將能更方便地追蹤投訴進度及獲得後續的更新。

除線上投訴外，民眾也可下載並填寫投訴表格，再以信件郵寄、或以傳真方式呈交給當局，民眾應呈上已填妥表格的影本及相關證明文件，如收據、保固書、合約等，但勿寄送正本文件。

