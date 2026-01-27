FAST 頻道成為全球電視新主流 LG Channels 攜手立視科技登台，台灣市場成熟可期

隨著全球影視收視型態轉變，FAST（Free Ad-supported Streaming TV）已成為電視與串流產業的重要趨勢。 FAST 頻道是一種免費的廣告支援串流電視服務，讓觀眾像傳統電視一樣免費收看線性頻道內容，頻道獲得的廣告收益則支持平台和內容提供者的商業營運，近年隨著CTV 連網電視普及而快速發展。以美國市場為例，免費且即開即看的 FAST 頻道已吸引超過一億多消費者使用 註一 ，促使內容商、Cable 系統商（如 Comcast）與國際電視品牌（如 Samsung、LG、Vizio、Sony）積極投入，形成成熟且完整的產業鏈。

隨著美國市場驗證成功，國際平台正加速將 FAST 免費頻道的模式複製至其他市場，推動全球 FAST 頻道生態快速擴張。

從美國到亞洲，FAST 頻道商業模式加速向台灣落地

LG 電子近期宣布旗下原生 FAST 頻道 - LG Channels 正式登台，成為首個在台推出原生 FAST 頻道的全球智慧電視品牌。國際品牌選擇進軍台灣，顯示台灣在 CTV 連網電視普及率、家庭收視習慣與內容消費結構上，已具備 FAST 頻道發展所需的市場條件，並被視為亞洲 FAST 頻道版圖中的重要節點。

從本土市場的實際表現亦可驗證此一趨勢。立視科技長期營運台灣本土 FAST 平台 ofiii 歐飛，自 2023 年上線以來，平台瀏覽數與觀看時數皆成長超過三倍 註二 ，反映台灣消費者對「免費、即開即看」的 FAST頻道接受度持續提升，也顯示出透過 FAST 頻道發展的商業經營模式具備長期發展潛力。

FAST 落地台灣的關鍵，在於本土合作夥伴──立視科技

在 LG Channels 登台專案中，立視科技實際參與 FAST 頻道的內容上架、節目編播、建置節目的廣告破口、頻道頭端建置，以及與廣告變現銜接等關鍵環節，協助台灣本土內容順利進入國際 OTT 平台，具體驗證台灣已具備 FAST 頻道從規劃、建置到實際落地商轉的整體運作實力。

LG 電子和立視科技的合作也反映出，在 FAST 頻道成為全球收視主流趨勢之際，市場能否順利落地並擴大規模，關鍵已不僅取決於平台進場的速度及建置成本，更在於是否具備深度的在地化整合能力。

唯有找到結合技術整合、內容串聯與成熟商業模式的合作夥伴，才能讓 FAST 頻道真正融入市場運作，並建立可持續成長及可觀商業價值的產業生態。對內容商與頻道商而言，FAST 頻道不僅開啟新的商業轉化契機，更成為直通消費者的全新收視入口；同時，這也是一條已具備實務驗證、可被複製並持續放大的成長路徑，為影視內容的長期發展提供更多想像空間。

從 LG 電子與立視科技的合作可見，FAST 頻道已逐步成為內容跨境流通的重要管道，不僅讓國際內容進入台灣，也為台灣影視內容走向海外市場提供可行路徑。

註一：資料來源為 EMARKETER Forecast, Feb 2024

註二：資料來源由立視科技提供