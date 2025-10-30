Fata′an部落抗議劃定特定區域 立院協商達共識刪除
部落青年喊道，「沒有溝通、沒有草案！」
直接向正在朝野協商的立委們喊話，立法院朝野黨團30日協商《樺加沙暨馬太鞍堰塞湖災害重建特別條例》，來自Fata′an部落青年不滿國民黨團版本，到立院外表達訴求，反對以「特定區劃設」取代安置，更要求重視部落的諮商同意權，反對任何形式的強制遷居、遷村。
馬太鞍溪流域跨部落青年小組Namoh Nofu表示，「為什麼一定要用圈地的方式，才能夠去安置受災有風險的災民？邏輯上不是因為有風險、受到災難，安置就要啟動嗎？我們不要特定區。」
Fata′an部落青年Lisin指出，「其實中繼安置非常需要，可是我們到今日，我們的花蓮縣政府連臨時收容安置都做不好。」
部落青年六大訴求，包含風險認定即生安置義務、非遷離治理優先、諮商同意原則等，更喊話應該先退回到跟部落諮商，聽取光復鄉民心聲再處理重建條例。
立法院國民黨團總召傅崐萁說道，「我們都傾聽地方的聲音，對於民眾任何的需求，或是部落自主相關的這些提案，我們都會予以尊重。」
而在朝野協商中，原先部落青年主要訴求的特別條例草案第6條「劃定特定區域」文字，確定拿掉。
立法院民進黨團書記長陳培瑜則說，「國民黨有發下這個修正動議，第6條的部分我看到已經把那個劃定特定區域拿掉了，非常謝謝鄭委員跟國民黨團的部分，聽到受災民眾跟原住民青年的聲音。」
歷經2小時的協商，三黨團達成共識，特別條例將在31日院會列入討論事項，在施政質詢前處理並完成三讀且不再提出復議。
馬太鞍災後重建條例三讀 編列300億預算助復原
Fata′an部落抗議劃定特定區域 立院協商達共識刪除
馬太鞍溪堰塞湖水位未變 明年底最低疏濬量達600萬方
