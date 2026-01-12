FB加好友誘投資 臺東警方攔阻面交逮22歲女車手

▲FB加好友誘騙投資，臺東警方攔阻面交逮22歲女車手。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】臺東縣警察局刑事警察大隊（偵二隊）於114年10月間接獲被害民眾家屬報案，稱其父親在FB加詐團成員好友，隨後再加入其LINE 帳號，起初詐騙集團成員透過LINE每日噓寒問暖，降低被害人戒心後，再介紹被害人加入由詐騙集團建置虛假投資平台，對其宣稱「高收益」、「投資回報率高」等誘人條件，吸引其上車，投入現金購買虛擬貨幣，使被害人加入非官方認證的投資平台APP，並於平台內買賣虛擬貨幣，再由專員上門與被害人進行面交取款，並假意將虛擬貨幣轉入被害人虛擬帳戶，家屬為阻止父親與詐騙集團車手面交購買虛擬貨幣，遂向警方報案協助阻詐。

臺東縣警察局刑事警察大隊受理報案後，立即組成專案小組，在掌握被害人面交時、地後，部署警力，一舉將取款面交車手22歲李女查緝到案，現場查扣手機1支、47萬元等證物，全案依刑法詐欺罪嫌，移送臺灣臺東地方檢察署偵辦，李嫌多次犯案，經檢察官訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

臺東縣警察局呼籲，涉犯刑法詐欺罪，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金，切勿因牟取不法利益而存有僥倖心理，凡走過並留下痕跡，詐欺犯罪嚴重危害民眾財產案全，警方將持續加強查緝不法，遏止詐欺案件發生，守護全民財產安全。