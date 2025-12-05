FB涉詐五萬件未封？小紅書在台被鎖 陸網酸：兩岸一家親

（記者許皓庭／綜合報導）內政部與刑事局昨（4）日宣布，由於小紅書未通過資安檢測，且在台缺乏法律代表人，導致執法機關無法取得必要資料，決定自昨日起對該平台實施「網際網路停止解析與限制接取」，封鎖一年。此舉不僅引發台灣用戶關注，亦在中國大陸社群引起熱烈討論，並伴隨「FB涉詐五萬件未封」等比較聲浪，再度掀起兩岸網路輿情對撞。

刑事局指出，小紅書目前在台約有 300 萬名使用者，2024 年起通報涉詐案件達 1706 件，金額超過新台幣 2 億 4768 萬元。由於平台未設置在台法律代表人，使執法單位無法依程序調取資料，形成「實質法律真空」。此外，政府曾在 10 月透過海基會要求平台改善資安與協作流程，但未獲回應，因此依《詐欺犯罪危害防制條例》第 42 條啟動封鎖。

廣告 廣告

針對「封鎖是否影響用戶」的疑慮，內政部說明，民眾手機裡保留 APP 不會違法，也不會因未刪除而受罰，封鎖措施主要限制台灣網路無法正常連線至該平台。至於是否可使用 VPN 翻牆，內政部表示這屬個人行為，並不會因此觸法，但提醒 VPN 連線不在台灣的資安保護範圍內，恐增加個資外流與詐騙風險。

圖／內政部說明，民眾手機裡保留 APP 不會違法，也不會因未刪除而受罰，封鎖措施主要限制台灣網路無法正常連線至該平台。（翻攝 Google Play 網站）

封鎖消息曝光後，大陸微博立即湧現大量討論，「台灣封鎖小紅書一年」一度衝上熱搜。有網友酸稱：「還吹什麼自由」、「兩岸一家親，做的事都差不多」、「我們外網早鎖了，灣灣現在跟上」。也有人質疑封鎖理由：「Meta 廣告詐騙更多，怎麼不封？」「Facebook 30 天涉詐五萬件，小紅書兩年才 1700 件」。

在台灣網路論壇上，也有不少使用者提出類似質疑。根據數發部「網路詐騙通報查詢網」統計，過去 30 天疑似詐騙訊息共 7 萬 8638 則，其中確認為詐騙訊息達 2 萬 8595 則。依詐騙媒介分類，最多的是 Facebook（5 萬 2128 件），其次為 Threads（1 萬 378 件）、Instagram（7342 件），而此次被封鎖的小紅書並未出現在前段名單中。

對於是否存在「標準不一」的質疑，內政部重申，小紅書遭封鎖的主因在於平台不配合法規、未設代表人、資安檢測不合格，並非純以詐騙量體作為基準。未來也會持續監控各社群平台的風險，必要時啟動相關程序，避免國人資訊安全受到威脅。

目前封鎖暫定一年，政府將依平台後續改善情況再評估是否解除限制。至於用戶能否正常使用 VPN、是否會有下一階段封鎖措施，仍待主管機關後續研議與公告。

更多引新聞報導

155榴彈誤射民宅！陸軍實彈演訓失準釀驚魂

H罩杯女神九份散步！豐滿上圍全現形 網傻：這兩粒手抓不住

