FB頭貼穿廚師服 張文曾讀永平高中餐飲科

犯下台北車站和捷運中山站連環攻擊案的嫌犯張文，曾在桃園楊梅的永平高中餐飲科就讀，臉書大頭貼中穿著廚師服。 張文的臉書動態不多，好友數量僅有46位，並有發布與朋友出遊的休閒照片。

張文的父母早上前往殯儀館相驗，面對媒體詢問是否代兒子道歉時，沒有回應。 張文的父親是工程師，母親是工廠會計，家境不錯，但張文已經超過2年沒有回家，與家人關係不佳。 張文曾是空軍志願役士兵，在無線電通訊中隊服役，因酒駕後於111年被汰除。

張文（圖／TVBS資料畫面）

張文於113年因教召未到涉犯妨害兵役，並在今年7月被桃園地檢署通緝。 張文犯下台北車站和捷運中山站的連環攻擊案，事件震驚全台，隨著他畏罪身亡，警方只能拚湊更多蛛絲馬跡來調查此案。

