FB、Threads藏陷阱！刑事局揭網購詐騙關鍵字 忽略恐害荷包失血

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記者會特別邀請中華職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員檸檬出席。圖：刑事局提供

依據「165打詐儀錶板」最新統計，115年3月全國平均每日受理詐騙案件460件、財損金額約1億5996萬元，較去(114)年同期分別下降14％及30％，顯示整體防詐成效持續發揮。就詐欺手法分析，若以受理件數觀察，前五名依序為網路購物詐騙占39.4％居首，其次為假投資詐騙占8.3％、色情應召詐財詐騙占6.2％、假交友(投資詐財)詐騙占5.6％，以及釣魚連結詐騙占5.3％。若以財損金額觀察，則以假投資詐騙占43.1％最高，其次為假交友(投資詐財)詐騙占18.7％、網路購物詐騙占10.6％、假檢警詐騙占9.9％，以及假交友(徵婚詐財)詐騙占2.5％。

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檸檬出席與刑事局共同呼籲民眾養成基本防詐觀念。圖：刑事局提供

鑒於近期網路購物詐騙持續高發，刑事警察局進一步解析詐騙手法，詐騙集團於FB、Threads等社群平台刊登「低價商品」、「免費贈送」或假冒買家留言等內容，誘導民眾轉至LINE或Messenger私訊洽談，並提供偽冒7-11賣貨便、全家Fun心取或其他物流業者之釣魚連結，民眾依指示操作後，即出現未完成實名認證、金流驗證失敗、帳號遭凍結等訊息，誘導聯繫線上客服，最終以完成驗證或解除凍結為由，要求網路轉帳、無卡提款、掃描QR Code或交付金融卡，致使民眾財產損失。

警方特別提醒，凡於交易過程中出現「未完成實名認證」或「金流驗證失敗」等關鍵字，幾乎可判定為詐騙情境，務必立即提高警覺並中止交易。

此外，釣魚連結詐騙常透過簡訊及電子郵件，假冒電商平台、政府機關、金融機構及物流業者等，以中獎通知、帳戶異常、配送問題等名義誘導點擊連結。民眾一旦進入仿冒網站並輸入個人資料、信用卡資訊或一次性驗證碼，即遭盜刷，造成財產損失。

此次記者會特別邀請中華職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員檸檬出席，與刑事局共同呼籲民眾養成「不明連結不點擊、個人資料不隨意輸入、異常情形立即停止操作」之基本防詐觀念，並透過官方平台進行交易與查證，切勿依指示操作或輕信來路不明之訊息；警方亦將持續透過「165打詐儀錶板」即時揭露詐騙趨勢，並結合跨機關合作強化源頭阻斷與查緝能量，全面提升社會防詐韌性，守護民眾財產安全。

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