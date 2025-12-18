FBI副局長邦吉諾宣布卸任！曾在播客散布陰謀論惹議

FBI副局長邦吉諾（Dan Bongino）（圖／達志／美聯社）

美國聯邦調查局（FBI）第2號人物、副局長邦吉諾（Dan Bongino）於美東時間17日表示，他將於下個月卸下職務。據悉，在美國總統川普（Donald Trump）表示，他認為邦吉諾「想回去做他的節目」後數小時，邦吉諾在社群媒體上宣布了此決定。邦吉諾在加入FBI前，曾主持1個頗具影響力的右翼播客節目。

據《路透社》報導，邦吉諾曾任紐約市警察（New York City Police Department）警官、特勤局（Secret Service）成員，之後成為右翼播客主持人。縱使如此，他出任聯邦調查局第2把交椅，仍被外界視為不尋常的人事安排。

歷來，該職位通常由在體系內逐級晉升的資深探員出任。儘管聯邦調查局局長帕特爾（Kash Patel）先前曾保證，將任命1名職業探員擔任副局長，但邦吉諾仍在FBI探員協會（FBI Agents Association）反對下被任命，該協會代表約1.4萬名以現職探員為主的成員。

邦吉諾在社群平台X上發文寫道：「我要感謝川普總統、司法部長邦迪（Pam Bondi），以及帕特爾局長，給我這個帶著使命感服務的機會。」

多名了解內情的人士向《路透社》表示，邦吉諾辦公室內的私人物品已經打包完成，不過另有1名人士指出，他17日仍在聯邦調查局總部工作。

在擔任播客主持人期間，邦吉諾曾散播多項陰謀論，這些言論在他擔任FBI副局長後，反成為他的嚴重困擾，其中最引人注目的例子，包括2021年1月6日的國會山莊暴動事件，以及已故性犯罪者、淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案。

邦吉諾曾宣稱，在1月6日事件前夕，有人在民主黨全國委員會（Democratic National Committee）與共和黨全國委員會（Republican National Committee）辦公室附近放置土製炸彈，而此舉是FBI的「內部行動」。

然而，在FBI於去年12月逮捕這起案件的嫌疑人後，邦吉諾收回了這項說法，並在隨後接受《福斯新聞》訪問時表示，他過去發表那些具爭議性的觀點，是因為「拿了錢」。

自今年7月以來，邦吉諾還因艾普斯坦案陷入尷尬的處境。該月，美國司法部（Department of Justice）與FBI高層共同發布了1份備忘錄，推翻先前承諾公開艾普斯坦調查檔案的說法，並對邦吉諾在其播客中長期宣傳的多項陰謀論潑了冷水。

這份備忘錄激怒了許多川普的支持者，因為他們長期信奉與艾普斯坦相關的陰謀論，包括艾普斯坦的「秘密客戶名單」仍尚未公開，以及艾普斯坦在獄中是被加工自殺的。

