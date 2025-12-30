「FBI帥哥」鄧佳華偷拍裙底！ 1/9屏東出獄

自封為「FBI帥哥」的鄧佳華，因前年涉嫌偷拍女設計師裙底，遭法院判處有期徒刑6個月，可易科罰金18萬元確定。但因鄧佳華無力繳納罰金，於今（2025）年7月10日進入桃園監獄服刑，之後移監至屏東監獄執行刑期，因服刑將屆滿6個月，將於2026年1月9日刑滿出獄。

自封為「FBI帥哥」的鄧佳華，涉嫌偷拍遭法院判處有期徒刑6個月，將於明（2026）年1月9日刑滿出獄。（圖／資料畫面）

案件發生於2023年9月8日晚間7時52分，鄧佳華在桃園八德一間髮廊內，持手機偷拍女設計師裙底影像。對方當場察覺異狀，要求他刪除影像並報警處理，八德警分局獲報後，將鄧佳華帶回偵辦，監視器畫面清楚拍下犯行過程，且鄧應訊時坦承犯行，桃園地檢署依無故攝錄他人性影像罪起訴。

桃園地方法院一審判處鄧佳華有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。鄧男提起上訴後，於2025年5月遭合議庭駁回，全案判決確定。由於鄧佳華繳不出18萬元罰金，於2025年7月10日入監服刑。

2023年鄧佳華偷拍女設計師裙底，遭法院判刑確定。（圖／資料照片）

根據《三立新聞網》報導，鄧佳華入獄初期，一度不適應環境，曾情緒失控喊「救命」，狀況相當不穩定，後來在安排與年長舍友同住後，生活逐漸步上軌道，如今作息規律、精神也較平穩。而鄧佳華在服刑期間，也透過家書主動與女友「簡簡」分手，並在信中向另一名女子「米拉」示愛，再度引發網路討論。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

