FBI鎖定！美布朗大學槍擊案嫌犯身分曝光 曾在軍中服役

即時中心／林韋慈報導

美國布朗大學12月13日發生校園槍擊事件，造成至少2人死亡、7人受傷。警方於12月14日在附近飯店逮捕一名年約20多歲的嫌犯。根據外電綜合報導，該名嫌犯為威斯康辛州人，曾在軍中服役4年。









普羅維登斯（Providence）警察局長奧斯卡．培瑞茲（Oscar Perez）在昨（14）日中午的記者會上表示，與13號槍擊事件有關而被拘留的人年約20多歲，但未進一步透露細節。他也指出，目前當局暫未尋找其他嫌疑人。FBI局長卡許・帕特爾（Kash Patel）則表示，嫌犯是在羅德島州考文垂鎮（Coventry）一間飯店房間內被拘留，距布朗大學校園約30分鐘車程。FBI一支專門分析行動電話數據的團隊，透過地理定位追蹤到嫌犯。

NBC新聞、CNN及《華盛頓郵報》引述未具名消息來源稱，嫌犯為24歲的班傑明・艾瑞克森（Benjamin Erickson）。陸軍發言人卡斯楚（Ruth Castr）向媒體證實，艾瑞克森自2021年5月至2024年11月在陸軍服役，擔任步兵，退伍時軍階為專業兵（specialist）。警方稱，羈押中的嫌犯將迅速被正式起訴。

布朗大學校園槍擊案是美國今年近400起大規模槍擊事件之一，也重創這所歷史悠久的常春藤名校。校方已取消年底前的所有考試與課程。普羅維登斯市長布雷特・史邁利（Brett Smiley）表示，受害者全為學生，其中7名傷者目前情況穩定，1人傷勢危急但穩定，另有1人已出院。

校園及周邊地區的「就地避難」命令已於週日解除，但周遭仍有警力部署，布朗大學校長克莉絲汀娜・帕克森（Christina Paxson）向媒體表示，幾乎所有受害者都是學生，她表示「這是希望永遠不會發生的一天，但它卻發生了。」（This is the day one hopes never happens, and it has）





