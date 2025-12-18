FCC主席坦承不再是獨立機構 民主黨議員憂心這件事

FCC主席卡爾17日作證時說，該機構並非獨立運作，連議員都感到詫異。(美聯社)

聯邦通訊委員會(FCC)共和黨籍主席卡爾(Brendan Carr)17日在參議院商務、科學和交通委員會(Senate Committee on Commerce Science and Transportation)聽證會上表示：「正式來說，FCC並不是獨立機關」，民主黨參議員為此論述感到詫異的同時，也憂慮川普總統將如何把FCC做為審查工具。

卡爾先前多次以播出內容有違公共利益為由，揚言要對多家傳播機構撤銷執照，17日在聽證會上成了民主黨參議員質詢重點。深夜脫口秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)在節目中對保守派網倡議人士柯克(Charlie Kirk)槍擊案發表意見之後，卡爾威脅要對轉播吉米金莫的美國廣播公司(ABC)地方電視台取消執照。辛克萊集團(Sinclair)、Nexstar媒體集團一度禁止旗下ABC地方電視台播放吉米金莫脫口秀，ABC母公司迪士尼(Disney)則暫時停播吉米金莫節目。另外，包括全國公共電台(NPR)在內等主流媒體，因為節目或廣告內容遭到卡爾立案調查。

卡爾在聽證會上說，地方電視台播放的電視、廣播節目內容，都要符合川普要求FCC頒布的「公共利益」(public interest)標準，FCC得以動用權力整頓被川普認為遭到負面報導的傳播機構。

資深電信律師出身的卡爾在聽證會上表示，1934年「傳播通訊法」(Communications Act)沒有明確規範總統對FCC有何權限，「因此總統可以不需要任何理由就開除我」。

民主黨麻州聯邦參議員馬基(Edward Markey)則說，FCC利用延長傳播執照向有合併案或面臨監管事項的媒體施壓，等於是把公共利益標準「武器化」。

多名民主黨參議員指出，FCC官方網站的任務介紹說明裡，原本描述FCC是獨立機構，但到17日下午「獨立」(independent)一詞卻不見了。

韓裔民主黨新澤西州聯邦眾議員金安迪(Andy Kim)對卡爾說道：「川普不是你的老闆，美國人民才是你的老闆。」

民主黨參議員詢問是否奉川普命令或川普核心圈命令行事，卡爾則沒有正面回答。

