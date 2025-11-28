FDA放寬審批！生技醫療、AI互別苗頭 它績效好猛稱霸同業

財經中心／余國棟報導

9檔海外生技醫療基金績效表現。（圖／Lipper）

新光全球生技醫療年初來漲逾2成最高；安聯、富蘭克林華美等5檔，也獲雙位數報酬。聯準會官員鴿派言論、提高市場降息預期，帶動美股主要指數恢復反彈，追蹤生技醫療板塊的NBI指數，日前創今年以來新高，指數衝上5,763.13點，今年以來大漲33.70%，帶旺海外生技醫療基金績效強彈，表現最好的新光全球生技醫療基金，年初迄今績效上揚逾2成最高，安聯、富蘭克林華美、凱基、PGIM保德信、野村等5檔，今年來也有兩位數報酬。

根據Lipper統計，今年以來至11/26止，NBI指數大漲33.70%，連同追蹤全球醫療保健產業的MSCI世界醫療保健指數，今年到11/25也上漲近15%，顯示2025年美股產業表現，並非科技股一枝獨秀，生技醫療產業也脫穎而出，同步帶旺9檔海外生技醫療基金，今年以來績效表現齊揚，包括1個月、3個月、6個月及年初以來，各期間都維持正報酬，其中，又以新光全球生技醫療基金今年以來大漲20.32%表現最佳，至於安聯全球生技趨勢、富蘭克林華美全球醫療保健、凱基醫院及長照產業與PGIM保德信全球醫療生化，也都有兩位數以上的表現。

近期市場多空訊息交錯，股市高檔震盪，雖市場傳出，白宮國家經濟委員會主任哈塞特，被視為下任聯準會主席熱門人選，帶動10年期殖利率跌破4%、12月降息預期升高達85%，有利於提升風險資產偏好，但機構法人看2026年美股展望，仍以審慎樂觀為主軸，資產配置鎖定成長與防禦產業並重，除AI科技股繼續獨領風騷外，生技醫療類股後勁亦不可小覷。

新光全球生技醫療基金經理人歐陽禎儀表示，11月以來NBI及MSCI世界醫療指數雙雙上漲，尤其是MSCI世界醫療指數漲幅9.20%領先NBI的7.39%，顯示11月份全球醫療類股迎來重大股價催化劑，包括美國政府與禮來、諾和諾德達成最新 GLP-1 協議，因過去市場最擔心 GLP-1 大幅降價，政府正式給出減重藥的價格路徑後，市場疑慮大幅下降。另外，先前困擾醫藥政策的MFN（最惠國）藥價風險，已快速淡化；FDA 加速修訂罕見疾病治療的快速通道與審批政策，也開始幫助小型生技公司降低臨床試驗與審批障礙，有效改善整體生技醫療產業明年前景、並提振市場投資人信心。

值得注意的是，生技醫療類股儘管今年以來股價波段漲幅強勁，但從整體產業平均本益比來看，現階段仍屬價值窪地，包括大型製藥股平均本益比，相對於美股S&P500指數，至少仍有7%的估值折價需收斂。展望2026年，新光全球生技醫療基金投資團隊看好心臟病學創新藥及療法，即進入新黃金時代，除心血管市場將成為 2026年生技藥廠的核心主力產品外，加上醫療政策風險逐步解除，使美國大型製藥股在今年甚至到明年，基本面出現估值修復契機，股價有望重新回歸合理估值表現。

投資建議上，則可優先布局具有明確催化劑或產品線突破的領導企業，投資專家表示，產品線越齊全的中大型新藥股，將繼續成為2026年生技醫療產業投資亮點，至於中小型醫藥股，預估在2026年聯準會降息、生醫產業併購題材帶動下，股價也有機會回溫，建議投資人想追求美股穩健投資，可以選擇全球生技醫療基金，精挑成長潛力強勁、估值合理低估的優質企業，掌握中長期波段報酬表現。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

