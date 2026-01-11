「FE62金融探索館」 財經知識殿堂

記者范瑜／專題報導

「FE62金融探索館」（Financial Explorer 62）為我國首座金融博物館，場館位於台灣金融研訓院3樓，利用環形廊道打造金融知識探索空間，並打破文物典藏的展覽框架，以多媒體形式展現我國金融發展的軌跡與成果，介紹古今中外貨幣的源起及背景，以及運用大量互動設計模擬日常生活中的金融抉擇，帶領民眾打開金融視野，建立正確的財務態度。

貨幣演進揭祕 見證金融歷史軌跡

金融是國家的重要命脈，為普及民眾金融知識，金管會指定由台灣金融研訓院打造「FE62金融探索館」，於民國111年12月16日落成。館內除呈現我國金融「開拓」、「起飛」、「挑戰」、「轉變」及「展望」各階段，金融要素如何回應社會需求、協助社會繁榮，展示臺灣金融發展里程碑，並運用環形特色場地設計遊戲動線，民眾可挑戰遊戲串聯所有展項，進行金融知識學習。

貨幣演進是社會、經濟、文明的縮影，「貨幣長廊」展區回溯古今中外貨幣的源起及背景，介紹商品貨幣、金屬貨幣、信用貨幣、塑膠貨幣、加密貨幣等，帶民眾一起探索歷史長河中各類貨幣的興起與更迭；進入「時光長廊」展區，可從臺灣金融機構成立的重要時間點，見證金融市場基礎設施逐漸健全；而「銀行大事紀」展區則可一覽各種銀行產品與服務。

「金融科技通」、「錢的旅程」及「金融儀表板」等主題展區，介紹金融產業如何邁向數位轉型，其中，隨著創新金融科技持續發展，多元支付已深入大眾金融生活，在安全、可靠的前提下，建構數位認證及授權機制，讓生活中有更多樣便利的支付選項，民眾可跟隨「錢的旅程」，在日常生活的金融抉擇中，一探背後金流機制；「金融儀表板」由各項數據展示臺灣銀行業的規模、體質、全球化進程，呈現臺灣的金融競爭力。

百年銀行劇場 穿越時空體驗進化

此外，透過「百年銀行劇場」沉浸情境劇場，讓民眾化身時空旅人，從日據時期、經濟起飛時期、電腦化時期、現代智慧分行、未來銀行服務無所不在等不同年代，了解銀行百年來的服務變化；走進「轉角遇見金庫」展區，則可一探金庫神祕面紗，除能近距離欣賞傳統金庫圓形巨門設計，還有一整面銀行保險櫃及用途介紹，讓民眾發掘金庫內的知識寶藏。

「FE62金融探索館」位於台灣金融研訓院3樓，為我國首座金融博物館。（圖：記者范瑜攝）

「百年銀行劇場」沉浸情境劇場，讓民眾化身時空旅人，了解銀行百年來的服務變化。（圖：記者范瑜攝）

「金融儀表板」以各項數據呈現臺灣銀行業的規模、體質、全球化進程。（圖：記者范瑜攝）

「貨幣長廊」帶民眾探索歷史長河裡各類貨幣的興起與更迭。（圖：記者范瑜攝）

一整面銀行保險櫃及用途介紹，普及民眾金融知識。（圖：記者范瑜攝）

民眾走進「轉角遇見金庫」展區，可一探金庫神祕面紗。（圖：記者范瑜攝）

金融探索館打破文物典藏的展覽框架，以多媒體形式展現我國金融發展的軌跡與成果。（圖：記者范瑜攝）

參觀資訊。