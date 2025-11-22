FED三把手放鴿 12月降息機率破7成

美國股市21日全面反彈，主要受到紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）意外「放鴿」刺激，讓投資人押注聯準會（FED）12月降息的機率，從原本僅約29％，一口氣飆到超過70％，鴿派言論也激勵四大指數翻揚收紅。

亞太商工總會執行長邱達生認同12月降息機率增加，主要美國總統川普大打關稅戰，通膨沒上來，失業先上來，9月失業率攀升至4.4％，創2021年10月以來最高，因為進口品變貴、中間財生意不好賺，工廠乾脆停工，消費力道也跟著受到衝擊，失業率跟著攀升。

美股21日收盤，道瓊上漲近500點，那斯達克上漲195.035點，標普500漲64.23點，費半收高54.37點。不過，台積電ADR仍下跌，跌幅0.88％。

美股早盤走勢仍不穩定，直到威廉斯提及「近期」可能需要再次降息後才轉向堅挺。他的表態被視為聯準會最高領導層的政策訊號，為市場注入了關鍵信心，及時阻止可能出現的再次暴跌。

威廉斯21日在智利聖地亞哥發表演說，他在講稿中表示，鑒於勞動力市場走軟，而通膨的上行風險有所緩解，他認為「在近期內有空間對聯邦基金利率目標區間作進一步調整」，以使利率更接近既不刺激也不抑制經濟增長的中性水平。

威廉斯是聯準會三把手，為聯準會主席鮑爾的核心盟友，雖然威廉斯可能是在表達個人觀點，但若無鮑爾的首肯就發出這一訊號，將是嚴重的職業失誤。

威廉斯所說的「近期」，外界解讀係指聯準會下次例會，時間是12月9日至10日。繼9月和10月連續降息之後，一些官員對是否在12月份再次降息表示反對或不確定，最終可能由鮑爾定奪。

川普要製造業回流美國，要求台、日、韓等國加碼投資；邱達生表示，這些投資尚未到位，當地工作機會還未顯現，但進口商品因關稅變貴，不少製造商因利潤降低乾脆不生產；若聯準會還維持高利率，將不利廠商投資、創造就業，因此，12月降息1碼機率高。