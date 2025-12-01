Fed下任主席呼之欲出？川普宣布已決定 哈塞特：市場反應正面

白宮國家經濟會議主席哈塞特，被認為可能是下任聯準會主席人選。美聯社資料照片



美國總統川普週日（11/30）表示，他已決定下一任聯邦準備理事會（Fed）主席提名人選。此前他已明言，希望Fed繼任主席達成降息目標。

《彭博新聞》報導，川普（Donald Trump）週日自佛州返回華府時，在空軍一號專機上向媒體表示：「我知道我要選誰。我們會再對外宣布。」他並未暗示可能人選。

現任Fed主席鮑爾（Jerome Powell）2018年2月就職，當時也由川普提名，但川普近期多次抨擊鮑爾拒絕迅速降息，並暗示他要提名願意強力降息的繼任主席。

知情人士上週向《彭博新聞》表示，白宮國家經濟會議主席哈塞特（ Kevin Hassett）被認為是最可能的下任Fed主席人選。

哈塞特週日稍早接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面對全國》（Face the Nation）訪問時，不願評論是否可能出任Fed主席，並稱報導純屬「傳言」，但他提及相關報導已引起市場正面反應，似乎是在駁斥投資者對他與總統關係過於密切的擔憂。

哈塞特說：「我們的國債拍賣非常成功，利率也有所下降，我想美國人民可以期待，川普總統提名的（Fed主席）人選將協助他們取得更便宜的汽車貸款，也更容易取得較低利率的房貸。這就是市場對於與我相關傳言的回應。」

過去並無聯準會主席被總統開除的先例，而鮑爾的聯準會理事任期至2028年1月才結束。根據1913年《聯邦準備法》（Federal Reserve Act）規定，聯準會的七位理事由總統經參議院同意後任命，任期為14年，只能因「正當理由」（cause）被免職。長久以來，外界對「正當理由」的理解一直是行為不端，而非政策分歧。

