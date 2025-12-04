Fed下週降息預期撐盤！美股標普和那指連3漲 台積電ADR跌0.85%

美股4日走勢震盪，主要指數收盤漲跌互見。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 投資人一邊消化美國勞動市場不同數據，一邊關注美國聯邦準備理事會（Fed）下週政策決議。美國股市4日走勢震盪，主要指數收盤漲跌互見，道瓊工業指數下跌 31.96點、0.07%，標準普爾500指數小漲0.11%，那斯達克指數也小幅上漲0.22%，費城半導體指數下跌0.89%，台積電ADR下跌0.85%，收在292.93美元。

綜合外媒報導，美國最新公布的一週首次申領失業救濟金人數減少2萬7000人，至3年多來最低，但整合運算及企業外包供應商ADP公司3日公布的就業報告顯示，上月就業人數意外下滑。人力資源顧問公司Challenger, Gray & Christmas Inc.今天公布的報告則顯示，11月裁員人數較去年同期激增，使得2025年全年裁員總數攀升至2020年以來最高。

芝加哥聯邦儲備銀行的報告估計，11月失業率維持在4.4%左右。本週其他重要的經濟數據將於5日公布，美國商務部將發布9月份消費者支出和收入數據，以及個人消費支出指數。密西根大學也將於5日發布12月的消費者調查數據。芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期聯準會本月降息1碼的可能性為87%，高於一個月前的68.6%。

焦點個股方面，軟體大廠Salesforce上調2026財年營收和利潤預測，預計其人工智慧代理平台將因強勁的企業需求而成長，股價上漲3.66%。Meta計劃大幅削減元宇宙項目投資，股價上漲3.43%。電子商務公司亞馬遜表示，正在與美國郵政服務公司討論未來的合作關係，考慮在明年合約到期前的各種選擇，股價下跌1.41%。

美股4日收盤，道瓊工業指數小跌31.96點或0.07%，收報47850.94點。標普500指數小漲7.40點或0.11%，收在6857.12點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲51.05點或0.22%，收在23505.14點。費城半導體指數下跌64.54點或0.89%，收在7215.97點。

