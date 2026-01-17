Fed主席人選未定！川普稱讚哈塞特表現亮眼 坦言「捨不得調走」

美國總統川普（左）白宮經濟顧問哈塞特（右）。 圖：翻攝自@DigitalGalX

[Newtalk新聞] 美國總統川普 16 日在白宮一場活動中公開讚揚白宮經濟顧問哈塞特（ Kevin Hassett ），直言對方表現「真的很優秀」，並坦言自己其實捨不得將他調離現職。相關發言也顯示，川普在考量下一任聯邦準備理事會（ Fed ）主席人選時，態度仍顯保留。

綜合《路透社》與《法新社》報導，川普在活動中表示：「我看到凱文也在現場，我只想感謝你。你今天在電視上的表現很出色。說實話，其實我想把你留在現在的位置。」川普進一步指出，若將哈塞特調往 Fed ，可能會讓白宮失去一名重要的經濟政策傳達者，這讓他相當猶豫。

廣告 廣告

川普說：「哈塞特真的很優秀。我心想，『等等，如果我把他調走，這些聯準會的人，尤其是我們現在這位，他們根本不怎麼說話。』這樣我就會失去你。這對我來說是嚴重的顧慮。」

現任聯準會主席鮑爾（ Jerome Powell ）預計將於 5 月卸任。川普先前已表態，打算在未來幾週內宣布接替人選。哈塞特目前擔任白宮國家經濟會議（ National Economic Council ）主任，長期被視為 Fed 主席的熱門人選之一。

在川普發表上述言論後，美國股市一度上下震盪，但隨後迅速收復跌幅。川普也強調，若哈塞特離職，將讓政府失去一名關鍵的經濟政策代言人，「我們不想失去他，我們將看看事情如何發展。」

不過，川普提名新任 Fed 主席的進程可能面臨阻礙。參議院銀行委員會共和黨籍成員提里斯（ Thom Tillis ）日前表態，在司法部針對鮑爾的調查完全結案前，將反對任何 Fed 主席人選的確認。鮑爾因聯準會總部整修費用問題遭到調查，此事也引發多名前聯準會前領導人批評，並有多國主要央行總裁公開聲援鮑爾，強調維護聯準會獨立性的重要。

除哈塞特外，其他被點名角逐 Fed 主席的關鍵人選，還包括前聯準會官員華許（ Kevin Warsh ）、聯準會理事華勒（ Christopher Waller ），以及資產管理公司貝萊德（ BlackRock ）固定收益投資長芮德（ Rick Rieder ）。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

納坦雅胡請求川普延後對伊打擊? 白宮證實有通話 拒絕透露內容

不來美國就課100%關稅! 美商務部長：目標台灣半導體4成產能移美