Fed主席接班人華許效應 股匯雙挫新台幣貶破31.5元

（中央社記者潘姿羽台北2日電）美國總統川普提名聯邦準備理事會前官員華許（Kevin Warsh）出任下任聯準會主席，市場認為華許對美元與通膨持鷹派立場，美元展開絕地大反攻，美股也收低，股匯市今天同步下挫，新台幣兌美元開盤旋即貶值逾1角，摜破31.5元關卡。

台股今天開盤後跌勢迅速擴大，一度跌逾400點，最低觸及31590點。新台幣兌美元以31.52元開盤，匯價急殺逾1角，最低觸及31.57元，大貶1.02角。

廣告 廣告

匯銀人士分析，美國聯準會新任主席人選塵埃落定，但華許過去作風被視為偏向「鷹派」，加上美股收黑、貴金屬跳水，均讓金融市場掀起劇烈震盪，不過至少聯準會主席人選的不確定性消退，此外，有分析認為華許鷹派立場只是外表，實際行動可能還是偏鴿。

匯銀人士指出，目前還是先等消息面發酵完畢後，看看金融市場如何反應，並聚焦外資動向對股匯市的影響。（編輯：張均懋）1150202