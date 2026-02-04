FED主席與市場信心
川普正式提名了曾經公開批評過柏南克量化寬鬆(QE)的華許(Kevin Warsh)為下任聯準會主席，1月30日的COMEX黃金收跌-8.54%，直接回測二十日均線支撐，2月2日開盤續跌破二十日均線，5626.8美元會是里程碑嗎？市場為何對準FED主席如此忌憚？究竟什麼背景？難道連黃仁勳宣稱台積電未來十年產能將翻倍(年化成長率7.2%)也不夠看嗎？
未來FED不再是美債最後壁壘
從格林斯班到鮑爾，長達三十年都是凱因斯派掌控聯準會，通膨與就業是首要任務，降息＋購債是主要的救市手段。華許厭惡印鈔，從支持縮表的立場就可以預期，未來聯準會不再是美債的最後一道壁壘，美債想要有吸引力，就得調整體質，並且給投資人更高的殖利率，當然這有過渡期，在過渡期間，川普支持的穩定幣就成為美債的買盤之一。
那麼十年期美債殖利率會錨定在哪個水位？從2025年9月起十年期美債殖利率就低於4.5%，但高於4%，但殖利率曲線已經倒掛兩年了，暗示的衰退遲遲沒來，如今華許要扭轉美債殖利率曲線倒掛，十年期美債殖利率定會高於4.5%。
短債利率高於長債利率稱為殖利率倒掛，要恢復成正常狀態(短低長高)，有兩條路可以走：一是降息救市，短債利率暴跌，短債利率掉下來，低於長債利率。倒掛結束，通常伴隨著經濟衰退。
「熊市陡峭」將終結利率倒掛
這劇本川普應該不會接受，所以市場推測熊市陡峭(Bear Steepener)才是華許的方案，因為短期華許不降息(甚至縮表)，市場要求更高溢價，長債利率暴漲，長債利率衝上去，高於短債利率，倒掛結束。通常伴隨著通膨反彈，或債務擔憂或調降本益比。
倒掛是病，熊市陡峭是可能治好這個病的一種猛藥，如果華許上台後發生熊市陡峭，意思就是：倒掛要結束了，但不是因為經濟變差聯準會降息，而是因為長債利率飆高，大家都被迫接受高利率的新常態。
矛盾來了，川普不是要低利率環境嗎？怎麼能提名一個強迫市場接受高利率的新常態FED主席呢？這就需要華許的話術來包裝，而華許的底氣就在AI科技。華許讓川普相信市場利率上升(熊市陡峭)不是因為經濟壞了，而是因為川普經濟學讓美國強大了！
企業擁抱AI 美國生產力大爆發
華爾街不需要擔心提高關稅會引發通膨，因為AI機器人和自動化會讓生產成本大幅下降，這股「降價的力量」將完美抵銷關稅帶來的漲價壓力，只要企業轉向擁抱AI，美國將迎來生產力的大爆發。
讓利率保持在正常水平，加速企業用AI降低成本，這樣一來，就算加了60%的關稅，美國的物價依然能保持穩定，因為AI機器人比中國的勞工更便宜！也保住了美元體制，這才是真正的MAGA經濟學。
華許的降息和強美元可以並存
也就是說，川普要的是名目利率調降，而華許實質利率雖然跟名目利率一樣低，但借助AI科技大量生產讓通膨降更多，美元的購買力反而變強了，而且市場的資金是緊縮的，消弭市場拋售美元資產的念頭，這就是為什麼「降息」和「強美元」可以在華許的理論中共存。
川普相信「華許的高利率」不是在阻礙經濟，而是在強迫企業進行AI轉型，因為資金貴，企業才更需要用AI省錢，企業越用AI大量生產就像是回到雷根經濟學：「不要管需求，只要把生產(供給)的障礙拿掉，經濟自然會好。」現在就差市場相不相信華許的供給派經濟學了。
發行人語 > FED主席與市場信心
全球理財觀 > 華許的美債熊陡有利銀行業 壓抑科技股本益比
高資產一籃子黑馬股 > 多方倉博智小賺1.5元 空方倉整體共賺31.9元
理周戰情室 > 法人認養營收雙增績優股 美股回神反彈轉強 台灣外銷訂單創高
封面故事 > CPO商轉元年出運股 輝達H200受惠股出列
公司Call Memo > 聯電2026資本支出再創五年新低
許江鎮博士解法說 > AI需求帶動電源與ICT成長 台達電營運續看旺
飆股鑫天地 > 2025年營收新高 今年可望再攀升
500萬投資組合實戰擂台 > 一詮賺22萬元 聯昌賺6.9萬元 周獲利17.07萬元
選股早知道 > SpaceX Stargaze星敏感器概念股
AI智能交易 > 多頭結構未變 市場進入高檔輪動新階段
價投實踐家 > 當賈維斯遇上袁天罡 從Moltbot看推背圖的演算法終局
港股投資風享 > 短期高位震盪 港股中期趨勢仍積極
財經趨勢透視鏡 > 布局AI護城河 參與台股成長行情
房市放大鏡 > 2026馬年房市運勢六大變數預測
解碼房市 > 小宅太夯「煞」難避 專家傳授居家風水「解煞」之道
理善大家來 > 有願就有力 絕處逢生
理財我最大-寶山會客室 > 葉采糖以「蜂巢永續」經營哲學 重寫泉發蜂蜜百年品牌永續價值鏈
