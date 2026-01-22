Fed主席遴選近尾聲 貝萊德集團高層主管里德受矚目

（中央社達沃斯21日綜合外電報導）美國總統川普今天指出，貝萊德集團（BlackRock）全球固定收益投資長里德（Rick Rieder）是一位「非常令人印象深刻」的候選人。川普遴選新任聯邦準備理事會（Fed）主席的程序已接近完成。

川普在瑞士達沃斯（Davos）出席「世界經濟論壇」（WEF）時接受財經新聞媒體CNBC訪問表示，接替現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的最終人選「都很不錯」。

廣告 廣告

川普說：「我認為我們大概只剩三位，但其實只剩兩位。而在我心裡，可能只剩下一位了。」

外界普遍認為，競逐人選已縮減至四人，即白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）、前聯準會理事華許（Kevin Warsh）、聯準會理事華勒（Christopher Waller），以及貝萊德集團的里德。

然而川普最近幾天已釋出訊號，希望哈塞特繼續留在國家經濟會議（NEC）。

川普告訴CNBC，哈塞特「在電視上表現得不錯」。

川普表示：「老實說，我其實喜歡讓他留在原來的位置上。」此言暗示哈塞特可能已不在考慮之列。

不過，在被問及其他候選人時，川普表示，里德和華許都是不錯的人選。

此外，他再度抨擊鮑爾，稱鮑爾在調整利率上「總是太慢」。（編譯：徐睿承）1150122