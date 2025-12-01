Fed主席鮑爾接班人？ 川普鬆口：已選定！
【緯來新聞網】美國總統川普表示，他已決定下一任聯準會（Fed）主席人選，強調希望由能推動降息的人來接任，但尚未透露具體人選。外界普遍認為，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）最有機會接棒。
（圖／達志影像）
川普在空軍一號上受訪時表示，「我知道我要挑選誰，我們將會公布」，但並未透露名字。哈塞特隨後在CBS節目上否認自己是領先人選，稱相關報導只是傳聞，不過他也指出，市場對川普即將公布人選的消息反應相當正面。彭博解讀，這番說法同時是他對外界質疑其與川普關係過於密切的委婉回應。哈塞特表示，美國最新的公債標售順利、利率也下降，民眾可期待川普選出一位能帶來更低車貸與房貸利率的主席。市場對那項傳聞的反應已清楚展現這點。
熟悉內情的人士透露，川普信任哈塞特，並認為他在降息立場上與自己一致，但分析人士提醒，若由哈塞特接任，他可能難以在Fed內部取得共識，也更容易受到川普施壓。他強調市場的反應，被視為間接反駁這些疑慮。相關消息曾一度推動10年期美債殖利率跌破4％。
財政部長貝森特先前表示，提名案可能在耶誕節前公布。除了哈塞特外，其他候選人還包括Fed理事沃勒、鮑蔓、前理事華許，以及全球固定收益投資長李德，川普也多次表態希望由貝森特出任主席，但貝森特多次拒絕。無論川普最終提名誰，都需通過參議院確認；若是外部人選，可能同時被任命為新任Fed理事，任期自明年2月起算。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
封面故事／中生代競爭暗潮洶湧 台積電接班布局魏哲家陷長考
上週科技業最重磅大事，莫過於退休的台積電資深副總羅唯仁帶槍投靠英特爾，雖然台積電已於25日向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁的訴訟。本刊調查，不僅老將跳槽敵營讓台積電董座魏哲家傷神，近期更因中生代接班競爭暗潮洶湧，讓他陷入長考。「衝刺先進製程重要性與日俱增，原本年初要晉升資深副總的王英郎，正面臨掌管先進製程的張宗生強力挑戰，由於過往曾有梁孟松因不滿人事安排，憤而跳槽對手對台積電造成傷害，CC（魏哲家）正陷入兩難。」知情人士對本刊說。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
法人點火提前衝！內資狂敲「14檔新年潛力股」名單曝光 台股明年預期「飆到3萬5」聯發科強勢卡位主舞台
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在年終震盪中快速換氣，內資與法人趁勢提前啟動2026年度布局，一批被視為「新年交投主旋律」的個股已悄悄躍上資金舞台...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
2026AI版圖大洗牌？輝達恐不再一家獨強 「TPU軍團來了」專家預告3檔黑馬將翻身
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股自28554點高檔回落後，一度探至26395點，外資自10月以來更已大舉調節逾5400億元，AI概念股成為結帳重災區，從台積電到...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體長多頭啟動！DRAM、NAND漲勢恐噴到2026下半年 除南亞科、「這檔」也被點名獲利動能大轉強
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球記憶體市場在AI伺服器與一般型伺服器需求同步升溫下，正進入罕見的長線多頭周期。法人預估，DRAM與NANDFlash供不應求的...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
矽光子成新世代顯學！法人點名「這7檔」AI光通訊股後市看俏 未來半年漲幅高達30%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在這個AI急遽發展的時代，為降低電訊號損失，同時提升傳輸效率，矽光子技術（CPO）越發重要，需求因而不斷成長，連帶推升光...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美國阿爸撒錢！聯準會結束縮表 「短天期美債」入手甜甜價浮現
美國最新公布的就業數據優於市場預期，雖然失業率微幅上升，但初領失業金人數明顯下降，顯示整體勞動市場仍具韌性，市場對經濟硬著陸的憂慮隨之淡化。隨著聯準會12月降息機率突破八成，市場資金氛圍轉向寬鬆，美股四大指數持續走高，展現年底行情的強勢態勢。中國信託投信表示，這波「經濟軟著陸＋資金寬鬆」雙重利多，已為第四季美股傳統旺季行情鋪好道路。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
大摩急轉彎喊上1588元！聯發科火力全開 TPU爆量成長預估翻倍、外資全面回頭狂補研判
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯發科(2454)這周在台股掀起猛烈旋風，股價一路猛攻，昨日收在1395元、單日飆升55元，短短一周累積狂漲21%，外資對其評價也...FTNN新聞網 ・ 1 天前
陸企遭點名 光通訊鏈撿到槍
市場近日傳出，美國國防部建議將阿里巴巴、百度、比亞迪、中際旭創、新易盛等八家陸企納入「中國軍事企業清單」，引發全球光通訊供應鏈震盪。台系供應鏈包括聯鈞（3450）、眾達-KY（4977）、訊芯-KY（6451）等，有望直接受惠轉單。工商時報 ・ 8 小時前
歲末衝刺 台股迎雙多行情
時序進入12月，隨著盤面利空鈍化，台股站回月線關卡。本報訪問群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭、玉山投顧資深協理湯麒國三大名師，均看好年底前偏多看待不變，作帳、作夢雙多行情發酵，指數有向上挑戰前波高點空間，AI股仍是多頭主旋律。工商時報 ・ 1 天前
銅價狂奔成「新時代石油」！CCL三雄全面喊漲8％ 將會噴？高階材料供不應求產業搶破頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導全球銅價一路向上，把電子材料產業推進一個新的高成本時代。由於銅被視為能源轉型與AI基礎建設的關鍵金屬，在電動車、資料...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【台股週盤兵法】杜金龍看聖誕行情 曝聯準會1動作牽動大盤衝上3萬
台股經歷一波「先殺再拉」的驚魂震盪，資深證券分析師杜金龍形容，市場一度像「墜入無理雲霧之中」，但最後一週猛拉1200點，把先前2158點跌幅的一半以上硬拉回來，上市櫃指數重新站回所有均線之上，讓多頭情緒明顯回溫。他直言，接下來關鍵就在12月聯準會是否降息，降息機率已逼近九成，「怎麼壓回再推升」，將決定這一波能不能進一步挑戰更高指數空間。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
熱門股／掌握「這」訂單！ 南亞身價大躍升
玻纖材料龍頭日東紡11月6日公布2026年3月期中決算報告，電子材料事業受惠AI伺服器需求表現亮眼，營業利益94.54億日圓、年增28.7%，並因固定資產轉讓帶來巨額利益，將全年淨利預測從130億日圓上調至375億日圓。市場人士透露，日東紡織手中握有記憶體關鍵零件，帶動總體訂單暢旺。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國AI、雲端半導體可期！外資看好信驊受惠
[NOWnews今日新聞]股王信驊再度被外資看好，美系外資最新報告中指出，持續觀察到中國的AI與雲端半導體領域持續展現強勁動能，中國雲端服務供應商（CSP）對AI和雲端業務仍持正面看法，進入2026年...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
機殼大單湧入！「這檔」10月營收年增53%創同期新高 2026年水冷、航太需求同步爆發
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導經寶精密（jpp-KY，5284）公布10月合併營收3.86億元，月增15.6%、年增52.93%，改寫歷年同期新高，累計前10月營收達30.12億...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
明年台股微笑曲線 投顧董座看高點34000點
[NOWnews今日新聞]台股2025年上演驚奇秀，近期因市場對美國聯準會降息預期降溫，指數受挫拉回。展望2026年市場趨勢，富邦投顧董事長陳奕光今（1）日指出，在台灣超額儲蓄將突破5兆創新高、貨幣型...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
投資人盯AI、經濟數據 科技股成不確定因素
[NOWnews今日新聞]美國股市在感恩節休市一天後，於「黑色星期五」恢復交易的美股比平時提早收盤，交投清淡。在未來一週，投資人將關注人工智慧（AI）企業的獲利能力訊號，以及整體經濟健康狀況，以協助穩...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 15 小時前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前