張棟樑44歲生日收最棒禮物 霸氣回敬高雄粉絲限定承諾

【緯來新聞網】張棟樑出道21年宣布將於明年1月10日站上高流開唱，巡演《第二十一個故事》高雄站門票一開賣隨即傳出完售捷報，境隨俗地用台語傳達對歌迷的支持，霸氣允諾：「會用非常熱烈的表演，回報台灣歌迷非常熱烈的支持。」

張棟樑演唱會票房有好成績。（圖／第二十一個故事巡演官方提供）

張棟樑日前剛過44歲生日，許下「世界平安、大家都平安」的心願，希望希望這份最純粹的祝福能伴隨大家走進新的一年，並期許用更多作品回饋一路支持他的歌迷，盼新的一年能與大家創造更多難忘時刻。



明年適逢出道21周年，他除發願要給歌迷最好的表演外，把「最好的快要發生」當成人生座右銘，許下邁向下一個20年的全新展望：「繼續輸出誠懇的音樂，做真摯的自己，才能讓作品感動別人。」

張棟樑許下生日願望。（圖／第二十一個故事巡演官方提供）

面對歌迷敲碗能唱進小巨蛋，向來佛系思考的張棟樑笑說：「要靠大家繼續集氣和看緣份！」他坦言出道的前十年最大目標正是「攻蛋」，無奈當時「緣分」未到，隨著年齡增長，也跟著調整想法跟心態，「現在的心態是只要是對的地點都是最好的舞台，場地不設限，這次能辦在高雄也是一種緣份，謝謝高雄給了我最大的回應」。



為了感謝南台灣歌迷熱情的支持，他特別祭出「開放點歌」當成禮物回饋歌迷，「畢竟是個主體性的巡演，需要考量整體的流暢度和歌曲選擇，不過我會盡量滿足大家想聽的」，有不少歌迷希望他能唱台語歌，先前預告到每一站會獻唱一首「城市限定曲」坦言納入規劃及考量。



《第二十一個故事》2026年1月10日於高雄流行音樂中心海音館登場，近期因清票作業，主辦公司公告將於近期釋出少量票券，請上KKTIX官方網站或全球音樂FB粉專查詢。

