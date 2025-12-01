Fed主席鮑爾接班人？ 川普鬆口：已選定！

【緯來新聞網】美國總統川普表示，他已決定下一任聯準會（Fed）主席人選，強調希望由能推動降息的人來接任，但尚未透露具體人選。外界普遍認為，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）最有機會接棒。

川普在空軍一號上受訪時表示，「我知道我要挑選誰，我們將會公布」，但並未透露名字。哈塞特隨後在CBS節目上否認自己是領先人選，稱相關報導只是傳聞，不過他也指出，市場對川普即將公布人選的消息反應相當正面。彭博解讀，這番說法同時是他對外界質疑其與川普關係過於密切的委婉回應。哈塞特表示，美國最新的公債標售順利、利率也下降，民眾可期待川普選出一位能帶來更低車貸與房貸利率的主席。市場對那項傳聞的反應已清楚展現這點。



熟悉內情的人士透露，川普信任哈塞特，並認為他在降息立場上與自己一致，但分析人士提醒，若由哈塞特接任，他可能難以在Fed內部取得共識，也更容易受到川普施壓。他強調市場的反應，被視為間接反駁這些疑慮。相關消息曾一度推動10年期美債殖利率跌破4％。



財政部長貝森特先前表示，提名案可能在耶誕節前公布。除了哈塞特外，其他候選人還包括Fed理事沃勒、鮑蔓、前理事華許，以及全球固定收益投資長李德，川普也多次表態希望由貝森特出任主席，但貝森特多次拒絕。無論川普最終提名誰，都需通過參議院確認；若是外部人選，可能同時被任命為新任Fed理事，任期自明年2月起算。

