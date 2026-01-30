Fed主席鮑爾5月將卸任 川普宣布提名華許接掌

美國聯準會Fed主席鮑爾的任期，將在今年5月中到期。對於川普政府多次要求降息，Fed在28日宣布維持利率不變，鮑爾強調，聯準會的獨立性很重要。但對於他的繼任人選，他拒絕談論，只給出不要從政的建議。對此，美國總統川普透露，將會在美東時間30日的上午宣布Fed主席的後繼人選。

美國總統川普說，「我明天早上會宣布美聯儲主席的人選，我選擇了一位非常優秀的人來領導美國聯準會，我會在明天早上公布。」

綜合外媒報導，川普目前的最後名單有4名候選人，分別是前聯準會理事華許、由川普在2020年任命的現任聯準會理事華勒、貝萊德集團的高層芮德，以及白宮經濟顧問哈塞特。

外媒透露，川普已經與華許還有芮德這2名最後入圍人選會面，分析川普的話語，外界都認為，由華許接任的可能性最高，親近川普的消息人士表示，華許實際上已獲得默許與點頭，就連各大博弈網站開設的賭盤中，下注華許成為繼任人選的機率，已經超過80%。

美國總統川普表示，「他絕對是一位傑出的人物，對很多人來說，並不會令人感到意外，很多人都認為這個人，在幾年前就應該出現在那裡，他是一位備受尊敬的人，在金融界無人不知、無人不曉。」

今年55歲的華許，曾經是2006年到2011年的聯準會理事，他最近幾個月的立場，與川普幾乎相同，都公開主張調降利率。

而現任聯準會理事華勒，對這次聯準會不降息的決定，始終抱持反對意見，他是聯準會中，第一個從經濟角度，認為有必要降息的理事。他表示關稅不會造成通膨，美國經濟需要支撐，因此促成了2025年的降息決策。

另外，貝萊德集團的高層芮德，因為從沒有任職過公職，或進入聯準會工作過，外界認為如果選擇他接任，將可能成為聯準會的一股清流。

至於白宮經濟顧問哈塞特是一名經濟學家，也一直堅定支持川普包括高關稅和打擊移民的許多政策，但川普也曾表示，更希望哈塞特繼續擔任目前的職務，因此哈塞特也被外界看成最不可能接任的人選。

川普於美東時間30日在社群上宣布，提名華許（Kevin Warsh）擔任下一任美國聯準會主席，並稱華許是「完美人選」。