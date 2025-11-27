Fed主席鴿派人選激勵！新台幣拉出連三紅 盤中閃見31.2字頭

外資和投信聯手買超，新台幣盤中一度閃見31.2字頭，終場收31.34元、升1分。廖瑞祥攝



感恩節前夕，傳出美國聯準會（Fed）下一任主席人選更為鴿派，降息預期持續升溫，美股收紅激勵台股開高，熱錢回頭買超，新台幣匯率今（11/27）日開盤彈升，在外資和投信大舉匯入，一度閃見31.2字頭，進口商也進場加碼，早盤波動明顯，午後觀望氣氛濃厚，呈現窄幅盤整，終場收31.34元、升1分，匯價連三紅，總成交值16.165億美元。

美國財政部長貝森特受訪時透露，川普很可能在耶誕前決定下一任Fed主席人選，而據美媒引述知情人士報導，立場偏鴿的現任白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）出線機率最大。消息一出激勵美股、美債大漲，美元指數承壓，10年期公債殖利率跌破4％。

匯銀人士表示，台股延續昨日反彈氣勢，在熱錢買超下，新台幣匯率一早以升3分、31.32元開出，在外資、投信持續匯入，匯價最高觸及31.285元，進口商再度進場買匯，方向再度呈現一面倒的情勢，午後氣氛轉為觀望，匯價在31.3附近盤整，央行仍在尾盤進行調節，收盤僅升1分。

匯銀人士指出，近期經濟數據陸續出爐，但Fed主席鮑爾將於明年5月卸任，市場關注繼任者是否帶來更寬鬆的貨幣政策，受到美股激勵，台股收復月線，外資和投信連續兩天交投熱絡，不過，美股因感恩節提早休市，使得資金轉向觀望，午後交易略顯清淡，短線可能在31.2至31.4元間盤整。

根據央行統計，美元指數下挫0.18%、歐元小漲0.10%，主要亞幣收紅，韓元漲幅最多、升0.69%，日圓升0.18%、星幣升0.2%，新台幣小升0.03%，反觀人民幣漲多拉回、小跌0.01%。

