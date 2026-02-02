Fed人事震撼引發震盪！ 法人：無須過度恐慌、又助金融市場建立穩健基礎

美股2026年首個交易日漲跌不一。路透社



美國總統川普正式提名前聯準會理事凱文．華許（Kevin Warsh）接任聯準會主席，引發美股及亞股劇烈波動。「鉅亨買基金」表示，市場短線反應屬於正常的情緒釋放，投資人無須過度恐慌。由於美股長期表現的核心動能，仍來自企業獲利成長與科技創新，而非單一人事異動。華許重視制度與市場效率的風格，反而有助於為金融市場建立更穩健的長線基礎。

市場最大的疑慮，在於聯準會一邊重新擴張資產負債表又一邊降息，是否會重新點燃通膨風險，並對股市造成嚴重打擊。鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，華許主張的政策邏輯與過往不同。華許主張的是央行應逐步縮減過度膨脹的資產負債表，降低對市場價格的直接干預，讓利率回歸更具紀律的運作機制。在此架構下，降息將建立在通膨預期穩定與央行公信力回升的基礎上，有助於避免長天期利率劇烈反彈，提升整體政策的可預期性。

另外，從背景來看，凱文．華許並非傳統學院派央行官員。他畢業於史丹佛大學經濟與政治學系，並取得哈佛大學法律博士學位，具備完整的市場與制度訓練。2006至2011年間，他曾擔任聯準會理事，親身參與全球金融海嘯期間的重大決策。

張榮仁指出，這段經歷讓華許深刻理解市場失序的代價，因此他長期主張央行應謹守制度邊界、避免過度依賴非常規貨幣政策，也因此被視為重視紀律與誠信的改革派。

至於市場後續會如何反應？張榮仁分析，這將取決於投資人如何解讀華許的政策組合。若市場僅將其視為單純的「縮表派」，債券殖利率曲線可能短線變陡，對房貸利率與企業融資成本造成壓力；但若市場接受其「先重建制度、再推動降息」的邏輯，長天期利率反而有機會回落。短期內，股市可能因債市波動而承壓，但只要政策敘事趨於一致，整體市場波動反而有機會逐步收斂。

鉅亨買基金認為，美股成長的火車頭依舊強勁，聯準會人事異動不會改變長期趨勢。目前美國市場流動性仍屬充裕，AI與科技創新帶動的產業升級才正要展開，短期政策調整反而可能創造分批布局的良機。

