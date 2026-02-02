Fed人事震撼彈+股債金銀四殺！新台幣午盤重貶1.9角、摜破 31.6元

川普宣布Fed主席新人選後，股債金銀全面下挫，台股更是重跌，新台幣午盤收在31.658元、重貶1.9角。廖瑞祥攝



美國總統川普公布聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）後，市場預期6月前恐難降息，股債雙雙下挫、金銀同跳水，只有美元升值，而台股今（2/2）日早盤下殺近700點，熱錢大逃殺，新台幣匯率開盤直接貶破31.5字頭，在外資持續匯出，匯價再度摜破31.6字頭，相隔八個工作天，午盤收在31.658元、重貶1.9角，台北外匯經紀公司成交金額為12.72億美元。

川普上週甫宣布由前聯準會理事華許接替將於5月卸任的現任主席鮑爾（Jerome Powell）後，市場對其主張數據依賴轉為前瞻指引、廢除點陣圖與通膨目標彈性化，以及縮減資產負債表等，來換取降息空間抱持疑慮，美股四大指數全面翻黑，長天期美債翻弱，就連黃金、白銀等貴金屬價格崩跌。

不過，美元指數則逆向走升，新台幣匯率今日上午以貶值5.2分開出，直接貶破31.5字頭，在外資、投信大舉賣超下，匯價在上午10時半就摜破31.6字頭，出口商雖有進場出脫美元，但熱錢力道強勁，午盤直接收在31.658元、重貶1.9角。就看央行午後是否進場調節，加上匯價貶幅已逼近2角，出口商拋匯力道是否增強，讓貶勢出現收斂。

美元指數反彈，主要亞幣互有漲跌，人民幣兌美元中間價為6.96元，日圓則來到154附近，韓元貶至1458左右，星幣維持在1.27。

