Fed今年降息告一段落 明年怎麼走？ 鉅亨買基金：降息從打通膨到推升科技投資

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）認為，目前利率政策仍「略偏緊縮」狀態，此應會促使經濟逐步降溫，也是勞動市場非常緩慢降溫的原因之一。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 本次聯準會（Fed）如預期降息一碼，今年來連續第三次降息，但市場焦點迅速轉向更關鍵的議題：下一任主席是誰？將如何重塑政策框架？

「鉅亨買基金」指出，若由哈塞特（Kevin Hassett）接任，Fed 的政策思維將從「對抗通膨」轉向「管理生產力革命」。在 AI 推動供給端加速擴張下，只要勞動市場不過熱，聯準會或將容忍 3%—3.5% 的通膨率，並以利率政策支持企業的技術升級與自動化投資，受惠者將從 AI 科技公司延伸至積極導入 AI 的一般企業。

廣告 廣告

在本次會議中，聯準會不僅降息，亦同步啟動新一輪資產負債表擴張，以確保市場流動性並緩和金融條件。此外，最新的經濟預估中，明年經濟成長被上調、通膨預期下修，而失業率維持穩定，顯示決策端對景氣前景的信心強於市場預期。

「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭認為，聯準會對通膨的預估可能過於樂觀。當前，全球正處於由 AI 帶動的新一輪Ｊ曲線（投資生產力曲線）起點，大規模資本支出勢必推升短期需求、挹注物價壓力；但隨著生產力提升反映於實體經濟後，AI 將成為推動經濟擴張的新引擎，使美國具備更高通膨容忍度與更寬鬆政策空間。

在外界討論新一任主席時，哈塞特經常被誤解為政治任命人選，甚至擔心他會削弱聯準會的獨立性。「鉅亨買基金」表示，這其實是嚴重誤解。他擁有札實的經濟學背景，並非象徵性的人選，而是具備改革與說服委員會能力的實質領導者。同時，哈塞特一再公開強調央行獨立性，認為貨幣政策不能因政府壓力而偏離專業判斷。市場低估了他整合意見、重建政策框架的能力，而這正是聯準會目前最迫切需要的特質。

羅瑤庭分析，哈塞特延續葛林斯潘（Alan Greenspan）的「結構性生產力」思維，相信技術革命將推動生產力並帶來長期通縮，而在他眼中，下一階段的核心力量正是 AI。「鉅亨買基金」指出，AI 帶來的不只是成本下降，更將根本改變企業運作邏輯。當 AI能即時整合資訊、分析情境並提供決策建議時，企業得以擺脫過去因「人的限制」而形成的組織模式，以演算法重新塑造流程與架構，形成新一輪管理革命。因此，在此框架下，就算明年通膨升高至 3%—3.5%，哈塞特也可因即將到來的生產力提升與通貨緊縮效應，而選擇進一步降息。

「鉅亨買基金」認為，未來的聯準會將更重視 AI 投資與生產力結構變化，以更具前瞻性的方式制定政策。而受惠者將不只是 AI 硬體或軟體公司，更包括那些能率先將 AI 嵌入組織架構、重塑管理流程的企業。因此，美股、科技股與具備 AI 融合能力的企業仍是長線布局主軸，建議投資人應把握機會提前布局，以掌握新一輪結構性成長契機。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

Fed宣布降息1碼、利率連3降！川普不滿「幅度小」批鮑爾死板僵硬

美聯準會再宣布降息1碼! 美股道瓊飆漲497點、台積電ADR漲2.22%