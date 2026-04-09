Fed傳聲筒：美伊停火仍沒解決問題 聯準會降息態度恐更兩難

現任美國聯準會（Fed）理事主席鮑爾。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 《路透社》等外媒報導，聯邦公開市場委員會（FOMC）周三（8 日）公佈三月份的利率政策會議紀要；本次表決結果 11：1，維持基準利率不變（3.5%～3.75% 區間）。儘管有多位官員認為未來仍可能降息，但自美伊戰爭爆發以來，油價飆升引發了通膨疑慮。部分官員認為，能源衝擊可能使今年通膨高於預期。

即便美國與伊朗現今暫時停火兩周，為化解全球經濟的嚴峻威脅提供一個契機，但有「Fed傳聲筒」之稱的《華爾街日報》首席經濟特派記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）發文指出，對聯準會而言，這或許只是「用一個新難題取代舊難題」：一場能源衝擊雖不至於嚴重到摧毀需求，卻足以使通膨居高不下，進而讓聯準會在更久時間內維持利率不變。

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蒂米羅斯指出，從聯準會三月份會議紀要來看，與其說戰爭引發官員對降息遲疑，不如說它讓本身的謹慎姿態變地更進退兩難。早在衝突爆發前，降息空間就已收窄。當時勞動市場還算穩定，緩解經濟衰退的擔憂，但通膨在回到「2% 目標」的進度也停滯。「絕大多數」官員認為，抑制通膨的進展可能比預期慢。這源於三原因交織的擔憂：關稅對商品價格影響可能要更久才能消退；油價上漲正向潛在通膨指標滲透；以及多年來通膨持續高於目標，恐讓消費者和企業對進一步物價上漲習以為常。

蒂米羅斯指出，先前重啟降息的最後一個、也最有力的理由是，衝突擴大恐拖累經濟增長，使經濟陷入衰退。但矛盾的是，戰爭的結束，實際上可能讓聯準會在短期內更難、而非更輕易鬆綁政策。其根本原因在於，停火雖排除經濟面臨最壞情況（即物價飛漲擾亂供應鏈並摧毀需求），但在消除新增的通膨壓力上作用有限。戰爭期間造成能源、商品漲價，可能不會完全回落，而金融環境則因停火的樂觀情緒而趨於寬鬆。

蒂米羅斯表示，一旦排除了需求被嚴重破壞的風險，就只剩通膨一個問題。但在能源漲價前，該問題也沒完全被解決。假如停火能維持，能源價格上漲的威脅雖會持續發酵，但程度比之前溫和。而美伊停火也降低「能源價格續漲，迫使聯準會考慮升息」的可能性。

聯準會會後聲明仍暗示下一步利率行動更可能是降息，多數官員持續預計今年至少降息一次，但這些預期都以通膨重返「向目標水平回落」的趨勢為前提。且與一月份會議相比，會議紀要指出，可放棄這一立場傾向的官員人數有增加。會議紀要稱，若聲明朝此方向修改，將意味著，若通膨持續遠高於聯準會目標，升息或許是適宜之舉。

蒂米羅斯認為，在停火之前，聯準會的現任和前任官員曾暗示，即使危機迅速化解，也不代表能立即回歸常態。部分原因在於，世界已看到荷姆茲海峽可輕易地遭到封鎖，這種「脆弱性」在未來數年內，可能會被反映到能源價格和企業商業規劃中。

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